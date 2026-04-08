Genuss auf Star-Niveau "Promi Taste" 2026 startet heute: Wann läuft die neue Koch-Show? Aktualisiert: Vor 3 Minuten Die Spitzenköche Tim Raue (v.l.), Frank Rosin, Alexander Herrmann und Alexander Kumptner betreuen und bewerten die Promis im neuen Geschmackswettbewerb. Bild: Joyn

Nach "Das große Promibacken" wird der Studio-Herd schon für die nächste kulinarische Challenge angeheizt: "Promi Taste". Hier erfährst du alles Wichtige rund um die allererste Staffel der Koch-Show.

"Promi Taste": Sternenküche in SAT.1 Zwölf Prominente stellen sich ab dem 8. April der Herausforderung. Wer schafft es die Koch-Profis mit nur einem sorgsam komponierten Probierlöffel von der eigenen Kreation zu überzeugen? Zu gewinnen gibt es nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch 10.000€ für den guten Zweck. Doch zuerst müssen die Kandidat:innen einen der vier Coaches beeindrucken und in ihrem Team landen. Daneben werden auch unterschiedliche Gastjuror:innen mitentscheiden dürfen. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch.

Wer sind die Coaches? Diese Starköche stellen in der Koch-Show ihre Teams zusammen und treten gegeneinander an:

Frank Rosin

Tim Raue

Alexander Herrmann

Alexander Kumptner

Sendezeit und Datum: Wann läuft "Promi Taste" 2026 im TV und Livestream? Ab Mittwoch, dem 8. April, ist die erste von insgesamt sieben Folge von "Promi Taste" in SAT.1 um 20:15 Uhr zu sehen oder auch im kostenlosen Livestream auf Joyn. Du hast die Folge verpasst? Gar kein Problem, denn du findest sie nach der Ausstrahlung jeder Zeit auch auf Joyn zum streamen. Nach der ersten Folge kommen die nächsten sechs jeden Mittwoch ebenfalls um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.