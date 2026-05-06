Von Rockstar bis Macho-Schauspieler "Promi Taste"-Star Jenny Elvers: Mit diesen deutschen Megastars war sie schon zusammen Veröffentlicht: Vor 40 Minuten von Lars-Ole Grap Jenny Elvers war bereits mit mehreren prominenten Partnern liiert. Bild: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Aktuell rührt Jenny Elvers bei der SAT.1-Kochshow "Promi Taste" mit. In der Vergangenheit hat die Schauspielerin mehrfach offen über ihre Beziehungen zu Promi-Männern gesprochen.

"Das wusste keiner!": Farin Urlaub als "Millionär mit viel zu viel Zeit" wohnte in Jenny Elvers' Kinderzimmer Als Jenny Elvers Ende der 1980er-Jahre Jan Vetter alias Farin Urlaub, eins der Gründungsmitglieder der Punkrock-Band "Die Ärzte", kennenlernte, war sie nach eigenen Angaben "so 17, 18" - und noch Schülerin. In der NDR-Talkshow "Deep und deutlich" erinnert sie sich: "Ich hab den kennengelernt, tatsächlich ganz klassisch auf einem Konzert. Das war eine ganz spannende Zeit, weil die waren gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, auf der 'Westerland'-Tour." Trotz des Altersunterschieds von knapp neun Jahren und einer ungewöhnlichen Wohnsituation soll die Beziehung mehrere Jahre gehalten haben. Als sich die Rockband vorübergehend trennte, zog Farin Urlaub nach Elvers' Schilderung kurzerhand ins Kinderzimmer ihres Elternhauses in der Lüneburger Heide - mit Mama, Papa, kleinem Bruder und Oma unter einem Dach.

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Später kaufte er ein Haus in der Gegend, und sie zog aus ihrem Kinderzimmer in ihr erstes eigenes Zuhause. "Das war so mein Einstieg ins Erwachsenenleben", sagt sie in der Talkshow. Dass die Beziehung früher nie öffentlich wurde, sei ihr ausdrücklicher Wille gewesen. "Das wusste keiner", sagt die Schauspielerin in der "NDR Talk Show". "Ich wollte auch nie irgendwie über irgendeinen Mann berühmt werden."

Ich hab den wirklich sehr geliebt. Jenny Elvers

Über Farin Urlaub verliert sie bis heute kein schlechtes Wort: "Wir sind sehr viel zusammen gereist. Er ist ja sehr belesen, ein sehr kluger Mann." Und: "Ich hab den wirklich sehr geliebt." Was einige Jahre später folgte, war das genaue Gegenteil: eine Beziehung, die sich kaum aus den Schlagzeilen heraushalten ließ.

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"Zauberhafte Affäre": Romanze mit Udo Jürgens Auch Schlagersänger Udo Jürgens reiht sich in die Liste der berühmten Ex-Männer von Jenny Elvers ein. Ende der 90er-Jahre lernten sie sich während einer Mode-Gala in Hannover kennen. Es folgte eine "zauberhafte Affäre", wie Jürgens selbst es in einem Interview mit dem Magazin "Spiegel" 2002 beschrieb. Bis zum Tod des Sängers verband beide eine Freundschaft. Zum Tod des gebürtigen Österreichers schrieb Elvers damals auf Facebook, dass er "ein toller Mann, ein begnadeter Künstler und Entertainer, aber vor allem ein wunderbarer Mensch" gewesen sei.

Jenny Elvers und Heiner Lauterbach: Eine Liebe voller Konflikte Die wohl turbulenteste und öffentlichste Beziehung in Elvers' Leben war wohl die mit Schauspieler Heiner Lauterbach, den sie Mitte der 1990er-Jahre in einem Hamburger Restaurant kennengelernt haben soll. Vier Jahre lang waren die beiden ein Paar - im "Gala"-Interview 2018 beschrieb Elvers diese Zeit rückblickend als "eine sehr selbstzerstörerische Beziehung auf beiden Seiten". Gegenseitige Untreue-Vorwürfe prägten das Ende.

Ein Bild aus glücklicheren Tagen der Beziehung: Jenny Elvers mit Schauspieler Heiner Lauterbach. Bild: IMAGO / Sven Simon

Im Sommer 2000 war die Beziehung endgültig vorbei - wobei schon die Frage, wer wen verlassen hatte, zum öffentlichen Streitthema wurde. Lauterbach bestand darauf, er habe Elvers rausgeworfen, während sie behauptete, freiwillig gegangen zu sein. Hinzu kamen Vorwürfe häuslicher Gewalt, die Lauterbach in der Sendung "Exclusiv Weekend" kategorisch zurückwies: "So ein Quatsch, ich habe sie nie geschlagen. Während unseres Streits im Hotel 'Adlon' ist es zu einer kleinen Rangelei gekommen. Mehr nicht."

Affären mit Thomas D und "Big Brother"-Teilnehmer Alex Jolig Den eigentlichen Trennungsgrund sah Lauterbach woanders: Elvers soll noch während der Beziehung fremdgegangen sein. Darunter eine Affäre mit Fanta4-Rapper Thomas D, der nach eigenen Aussagen Jenny sogar heiraten wollte, wie er selbst in der Doku über die Bandgeschichte "Die Fantastischen Vier – Helden des Hip-Hop" erzählte. Außerdem hatte Jenny Elvers ein Verhältnis mit "Big Brother"-Teilnehmer Alexander Jolig. Davon erfuhr Heiner Lauterbach nach eigenen Angaben aus der Zeitung: "Da habe ich die Konsequenz gezogen", sagte er damals. Mit Alex Jolig bekam Jenny Elvers Sohn Paul, der 2001 zur Welt kam.