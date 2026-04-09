Genuss auf Star-Niveau "Promi Taste" 2026: Wann läuft die neue Koch-Show in SAT.1? Aktualisiert: Vor 1 Stunde Die Spitzenköche Tim Raue (v.l.), Frank Rosin, Alexander Herrmann und Alexander Kumptner betreuen und bewerten die Promis im neuen Geschmackswettbewerb. Bild: Joyn

Nach "Das große Promibacken" wird der Studio-Herd schon für die nächste kulinarische Challenge angeheizt: "Promi Taste". Hier erfährst du alles Wichtige rund um die allererste Staffel der Koch-Show.

"Promi Taste": Sternenküche in SAT.1 Zwölf Prominente stellen sich ab dem 8. April der Herausforderung. Wer schafft es die Koch-Profis mit nur einem sorgsam komponierten Probierlöffel von der eigenen Kreation zu überzeugen? Zu gewinnen gibt es nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch 10.000€ für den guten Zweck. Doch zuerst müssen die Kandidat:innen einen der vier Coaches beeindrucken und in ihrem Team landen. Daneben werden auch unterschiedliche Gastjuror:innen mitentscheiden dürfen. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch.

Wer sind die Coaches? Diese Starköche stellen in der Koch-Show ihre Teams zusammen und treten gegeneinander an:

Frank Rosin

Tim Raue

Alexander Herrmann

Alexander Kumptner