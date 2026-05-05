Freundschaft mit dem Ex "Promi Taste"-Star Kathrin Menzinger ist frisch verlobt - das ist ihr Ex-Freund! Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Kathrin Menzinger zeigt, dass auch nach einer Trennung Freundschaft möglich ist. Bild: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Fünf Weltmeistertitel, gemeinsame Jahre auf den großen Bühnen der Welt - und mittendrin eine Trennung, die ihr nicht leichtfiel. Kathrin Menzinger hat einiges hinter sich. Jetzt hat die Profitänzerin Ja gesagt.

Verlobungs-Glück bei Kathrin Menzinger: "Eine Million Mal Ja" nach bewegter Liebesgeschichte Mit einem Foto unter Palmen hat Kathrin Menzinger die Nachricht mit ihren Fans auf Instagram geteilt: Die 37-jährige Profitänzerin ist verlobt. Strahlend hält sie die Hand mit dem Ring in die Kamera, die Bildunterschrift dazu knapp und eindeutig: "Eine Million Mal Ja." Ihr künftiger Ehemann ist Maximilian Kumptner, ein Wiener Fotograf, der seit 2019 an ihrer Seite ist - und der als Bruder von Sternekoch Alexander Kumptner selbst kein Unbekannter in der Unterhaltungsbranche ist.

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Vadim Garbuzov: Das ist der Ex von Kathrin Menzinger Nicht mehr zusammen: 2015 kam es zum Liebes-Aus von Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger. Bild: picture alliance / Walter Pernkopf / picturedesk.com

Doch wer Kathrin Menzingers Weg verstehen möchte, muss etwas weiter zurückblicken. 1988 in Wien geboren, begann sie früh mit dem Tanzsport, gewann gemeinsam mit ihrem Bruder mehrere österreichische Meistertitel in lateinamerikanischen Tänzen. 2004 trat Vadim Garbuzov als neuer Partner an ihre Seite - zunächst nur sportlich, dann auch privat. Was folgte, war eine Erfolgsgeschichte: fünf Weltmeistertitel im Showdance, dreimal Latein, zweimal Standard. Parallel zu den Weltmeistertiteln fand Menzinger auch den Weg ins Fernsehen: 2011 gab sie ihr TV-Debüt im österreichischen Format "Dancing Stars", seit 2015 ist sie auch im deutschen Fernsehen zu sehen. Doch was auf dem Parkett funktionierte, hielt dem Alltag nicht stand. 2015 trennte sich das Paar schließlich nach sieben gemeinsamen Jahren. Im Interview mit der Wochenzeitung "Österreich am Sonntag" sprach sie über die Gründe: "Unsere Beziehung hat den ganzen Stress, den unser Job mit sich bringt, einfach nicht überlebt. Die Gefühle sind auf der Strecke geblieben. Wir hatten eindeutig zu wenig Zeit für unser Privatleben." Die Entscheidung sei ihr zwar schwergefallen, richtig gewesen sei sie allerdings trotzdem.

"Es war nicht leicht": Kathrin Menzinger über Liebe, Freundschaft und neue TV-Herausforderungen Doch trotz der Trennung änderte sich zunächst beruflich kaum etwas, wie sie gegenüber "Österreich am Sonntag" verriet. Sie trainierten weiterhin gemeinsam, unterrichteten gemeinsam - wohnten nur nicht mehr zusammen. Eine Konstellation, die der "Promi Taste"-Star selbst als Herausforderung beschrieb, die am Ende aber gelang. In der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" sagt sie rückblickend: "Es war nicht leicht, eine Liebesbeziehung in eine Freundschaft zu verwandeln, aber es ist uns sehr gut gelungen." Heute begegnen sie sich vor allem bei "Let's Dance", wo sie beide als Profis antreten. Abseits davon wagt sich Kathrin Menzinger jetzt auch in ungewohntes Terrain: In der neuen SAT.1-Show "Promi Taste", dem Promi-Ableger des beliebten Kochformats "The Taste", tauscht sie die Tanzschuhe gegen den Kochlöffel. Prominente treten hier in Teams mit Profis gegeneinander an - serviert wird auf dem Löffel, bewertet wird gnadenlos. Wer die Jury überzeugt, gewinnt 10.000 Euro für einen guten Zweck. Ob Kathrin Menzinger dort genauso souverän agiert wie auf dem Parkett, siehst du immer mittwochs um 20:15 Uhr bei SAT.1 und auf Joyn.