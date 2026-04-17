Hohe Einnahmen, hohe Ausgaben "Das Leben ist teuer": Cosimo Citiolo packt über seine Finanzen aus Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo lernten sich 2019 kennen und gehen seitdem gemeinsam durchs (Reality-)Leben. Bild: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Für viele wirkt das Leben von Cosimo Citiolo wie ein Dauerurlaub im Blitzlichtgewitter. TV-Auftritte, Events, Kooperationen - 2025 war für den selbsternannten "Checker vom Neckar" ein echtes Erfolgsjahr. Trotzdem läuft es finanziell weniger rund als man denken könnte.

Cosimo ist gefragter denn je. Der Reality-Teilnehmer weiß einfach, wie man das Publikum unterhält, er gilt als Quotenbringer. Auch deshalb stand er allein 2025 für sechs Formate vor der Kamera. Und nun folgt die nächste Auszeichnung: Der gebürtige Stuttgarter darf sich über eine Nominierung als "Realitystar des Jahres" bei den "Reality Awards" freuen. Quasi die Oscars des Trash-TV.

Zwischen Rampenlicht und Realität Doch hinter den Kulissen sieht es offenbar weniger glamourös aus. Trotz hoher Präsenz im Fernsehen bleibt die finanzielle Situation des 44-Jährigen angespannt. "Keine Ahnung, das Leben ist teuer. Ich zahle Miete, ich zahle alles. Das ist schon nicht ohne", gibt der Entertainer im RTL-Gespräch zu. Auf den ersten Blick wirken Cosimos Einnahmen solide, liegen sogar über dem Durchschnitt vieler Arbeitnehmer:innen. Medienberichten zufolge soll er dank Gagen, Werbedeals und Auftritten monatlich auf rund 10.000 Euro kommen. Dazu kam im vergangenen Jahr noch der Gewinn von 44.000 Euro aus seiner Teilnahme an "Promis unter Palmen". Durchaus ein Betrag, mit dem viele Menschen ein sehr gutes Leben führen könnten. Das scheint jedoch nicht für Cosimo und seine Ehefrau Nathalie Gaus zu gelten. Denn in der Realitywelt kann man sich auf wenig verlassen. Unregelmäßige Einnahmen, hohe Ausgaben und fehlende langfristige Planung können schnell dazu führen, dass trotz guter Gagen wenig übrig bleibt. Auch Reality-Kollege Maurice Dziwak kommentiert die Situation mit einem Augenzwinkern: "Bei Cosimo ist das Problem: Dass das Geld nicht da ist, das liegt vielleicht an anderen Sachen."

Vergangenheit holt Cosimo ein Eine dieser "Sachen" liegt in der Vergangenheit des Sängers. Vor drei Jahren musste Cosimo Insolvenz anmelden, als Folge flossen viele seiner Einnahmen in die Rückzahlung seiner Schulden. Ein großer Teil der heutigen Honorare dient also nicht dem Aufbau von Wohlstand, sondern der finanziellen Stabilisierung. Zur Wahrheit zählt aber auch, dass das Paar gern sein Geld ausgibt. Mehr Einblicke gewährt Cosimos Partnerin Nathalie. "Bei uns ist das Problem, dass wir kein regelmäßiges Einkommen haben. Geld ist da und wir geben es gern aus", erklärt sie im RTL-Interview. Diese Dynamik - hohe Einnahmen in kurzer Zeit, gefolgt von ruhigen Phasen - macht langfristige Finanzplanung schwierig und erfordert ein gutes Händchen im Umgang mit Geld. Das scheinen beide nur bedingt zu haben. Sparen für ruhige Phasen? Eher Fehlanzeige. Stattdessen geben die zwei für gemeinsame Beauty-Behandlungen nach eigenen Angaben jeden Monat rund 2.500 Euro aus. Trotz aller Herausforderungen scheinen sich Cosimo und Nathalie wenig Gedanken über die Zukunft zu machen. Das Paar genießt seinen Lebensstil und hofft auf Einnahmen aus neuen Formate. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass finanzielle Sicherheit mehr erfordert als kurzfristige Umsätze.