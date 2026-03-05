Social-Media-Debatte "Promis unter Palmen"-Star Edith Stehfest auf OnlyFans: Gemischte Reaktionen auf ihren neuen Karriere-Schritt Aktualisiert: Vor 43 Minuten von Lars-Ole Grap Die Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest sorgt mit ihrem OnlyFans-Start für hitzige Diskussionen. Bild: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Der Launch kam spontan, die Reaktionen der Fans sind gespalten: Schauspielerin und Realitydarstellerin Edith Stehfest ist jetzt auf OnlyFans aktiv. Auf Instagram spricht sie offen über ihre ersten Erfahrungen auf der Plattform.

"Heftig stolz": Edith Stehfest überrascht mit spontanem OnlyFans-Start Bei anderen ist es ein großer Moment - mit Countdown, Ankündigung, dem ganzen Drumherum. Bei Edith Stehfest war es ein spontanes "Bing, Bing, Bing, Bing" auf dem Sofa. So schildert sie ihren Fans auf Instagram, wie ihr OnlyFans-Start tatsächlich ablief: Die Verifizierung auf der Plattform ging durch, während die Schauspielerin entspannt auf der Couch saß - nachdem sie dem Support geschrieben hatte und kurz darauf unverhofft grünes Licht bekam. "Alle machen sonst so einen krassen, großen Launch mit Countdown und überhaupt. Und ich war so: 'Okay, krass, das geht einfach los'", erzählt die 30-Jährige auf Social Media. Direkt teilt sie den Link zu ihrem neuen Kanal und zeigt sich sichtlich überwältigt von den ersten Reaktionen. "Ich habe so Angst, und dann seid ihr einfach so nice alle. Mega krass", schwärmt sie über den Zuspruch ihrer Follower:innen. Besonders der direkte Austausch auf OnlyFans begeistere sie: Das Gefühl, nicht in einem offiziellen Rahmen zu kommunizieren, sondern unmittelbar und im Moment, sei für sie etwas Besonderes.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auf Instagram begleitet Stehfest den Launch auch mit einem emotionalen Statement. Der Schritt auf die Plattform sei einer, den sie sich "so viele Jahre lang nicht wirklich getraut" habe - auch wenn ihr nahestehende Menschen ihr immer wieder Mut zugesprochen hätten. Über ihre ersten Erfahrungen zeigt sie sich jetzt dankbar und zufrieden: Sie habe bereits in der ersten Nacht aufgeregt mit Abonnentinnen und Abonnenten geschrieben und sei "heftig stolz" darauf, dass die neue Exklusivität und Intimität so viel Anklang fänden. Dabei weiß sie, dass sie auf einem schmalen Grat balanciert: Ihr Instagram-Profil, das sie über zehn Jahre aufgebaut hat, will sie unter keinen Umständen gefährden.

"Hast du das nötig?": Edith Stehfest spaltet mit OnlyFans-Start erneut ihre Community Überraschend kommt der Gegenwind aus ihrer Community allerdings nicht. Bereits zum Jahreswechsel kündigte Stehfest ihren OnlyFans-Start an und erntete prompt scharfe Kritik. Besonders ihre Rolle als Mutter von zwei Kindern rückte dabei ins Visier der Kritiker:innen. Die Zweifachmama reagierte damals mit einer klaren Ansage: Ihre beruflichen Entscheidungen gingen ihre Kinder schlicht nichts an. Nach dem tatsächlichen Start bleibt die Meinung ihrer Fans gespalten. Zuspruch gibt es durchaus - eine Userin schreibt: "Find's total toll. Du bist eine wunderschöne Frau und es sind bestimmt sehr schöne Fotos." Doch es melden sich auch kritische Stimmen. Eine Userin schreibt: "Ich hab dich so gefeiert … dachte mir immer: wow, so eine krasse Frau - und was macht sie jetzt? OnlyFans, geht's noch? Hast du das nötig? Leg deinen Fokus auf Musik oder Tanzen, wo ich mir immer gerne deine Beiträge angeschaut habe, weil das war hundertprozentig real." Andere Kommentare fallen knapper und schärfer aus - von simplen Unterstellungen über finanzielle Motive bis hin zu grundsätzlichen Einwänden. "Für mich ging das noch nie klar, ob mit oder ohne Kinder. Entweder wir wehren uns gegen die allgegenwärtige Sexualisierung oder wir tragen aktiv dazu bei. Beides gleichzeitig funktioniert aus meiner Sicht nicht", schreibt ein User in den Kommentaren. Außerdem stoßen sich einige Follower:innen daran, dass der Reality-Star den Schritt als persönliche Befreiung und Selbstakzeptanz rahmt. Eine Userin hält dem entgegen, sie habe die Darstellerin selten zurückhaltend oder verschlossen erlebt - weshalb es für sie nicht passe, diesen Schritt immer wieder als notwendigen Teil einer Heilungsgeschichte zu präsentieren.