Er zeigt altes Foto
Ex-"Promis unter Palmen"-Kandidat Nikola Grey ohne Gesichts-Tattoos - so reagieren die Reality-Fans
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Er ist kaum wiederzuerkennen: Ex-"Promis unter Palmen"-Star Nikola Grey hat auf Instagram ein Foto von sich geteilt, auf dem er im Gesicht noch kein einziges Tattoo hat. Die Fans staunen - und können sich die kleinen Seitenhiebe nicht verkneifen.
Staffel 3 von "Promis unter Palmen" mit Nikola Grey streamen
Nikola Grey zeigt sich in jungen Jahren
Nikola Grey ist nicht nur aus diversen Reality-Formaten und durch seine turbulente Beziehung mit Partnerin Kim Virginia Grey (30) bekannt. Für Aufsehen sorgt er vor allem durch seine zahlreichen Tattoos. Sie bedecken auch nahezu das komplette Gesicht des ehemaligen "Promis unter Palmen"-Teilnehmers.
Ganz ungewohnt ist daher ein Foto, das der 30-Jährige nun in einer Instagram-Story (Account: @nicola_glumac) teilte. Der Auslöser: Ein:e Follower:in hatte sich erkundigt, wie Nikola eigentlich ohne Tätowierungen ausgesehen habe.
Die Antwort folgte rasch: Nikola veröffentlichte ein altes Foto, auf dem er kaum wiederzuerkennen ist. Ernst schaut er darauf in die Kamera - ohne eine einzige Tätowierung im Gesicht. Nur am Hals und an den Armen sind auch damals schon Tattoos zu sehen.
Das Foto hat der Instagram-Account @promiflash ebenfalls im Anschluss veröffentlicht:
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
So reagieren Reality-Fans auf Nikola Greys früheres Aussehen
Außerdem trägt der Reality-Star an einer Augenbraue ein Piercing. "Das ist so lange her, aber die Augenbrauen waren on point", kommentiert Nikola seine auffallend schmal gezupften Augenbrauen auf der jahrealten Aufnahme.
Social-Media-User:innen reagieren erstaunt. Viele können Nikolas Entscheidung nicht nachvollziehen, sich auch das Gesicht tätowieren zu lassen. "Da sah er noch normal aus", schreibt eine Person.
"Fesch, und nun mit Tattoos verschandelt", bedauert eine andere. "Bis auf die Augenbrauen gefällt er mir so besser", pflichtet ihr eine weitere Kommentatorin bei. Einzelne bevorzugen aber offenbar auch den volltätowierten Nikola. So witzelt ein User: "Jetzt verstehe ich die Tattoos."
Mehr entdecken
Kryptische Message auf Instagram
Alles aus? Franziska Temme spricht Klartext über Beziehung zu Eric Stehfest - und hat eine Bitte an ihre Fans
In SAT.1 und auf Joyn
Alle wichtigen Infos zur 4. Staffel
Kampf um die goldene Kokosnuss
Diese zwölf Stars kämpfen in Staffel 4 um den Sieg
Reality-Show in SAT.1 und auf Joyn
Alle Ausstrahlungstermine der 4. Staffel
Kreative Familie
Claude-Oliver Rudolph: "Tatort"-Star ist seine Tochter
Koffer gepackt
Alle Ex-Kandidaten im Überblick