Er ist kaum wiederzuerkennen: Ex-"Promis unter Palmen"-Star Nikola Grey hat auf Instagram ein Foto von sich geteilt, auf dem er im Gesicht noch kein einziges Tattoo hat. Die Fans staunen - und können sich die kleinen Seitenhiebe nicht verkneifen.

Nikola Grey zeigt sich in jungen Jahren

Nikola Grey ist nicht nur aus diversen Reality-Formaten und durch seine turbulente Beziehung mit Partnerin Kim Virginia Grey (30) bekannt. Für Aufsehen sorgt er vor allem durch seine zahlreichen Tattoos. Sie bedecken auch nahezu das komplette Gesicht des ehemaligen "Promis unter Palmen"-Teilnehmers.

Ganz ungewohnt ist daher ein Foto, das der 30-Jährige nun in einer Instagram-Story (Account: @nicola_glumac) teilte. Der Auslöser: Ein:e Follower:in hatte sich erkundigt, wie Nikola eigentlich ohne Tätowierungen ausgesehen habe.

Die Antwort folgte rasch: Nikola veröffentlichte ein altes Foto, auf dem er kaum wiederzuerkennen ist. Ernst schaut er darauf in die Kamera - ohne eine einzige Tätowierung im Gesicht. Nur am Hals und an den Armen sind auch damals schon Tattoos zu sehen.

Das Foto hat der Instagram-Account @promiflash ebenfalls im Anschluss veröffentlicht: