Ehe-Drama eskaliert erneut Ex-"Promis unter Palmen"-Star Nikola Grey weint auf Instagram - das postet Kim Virginia Aktualisiert: Vor 35 Minuten von Buzzwoo Zusammengefunden haben Kim Virginia (l.) und Nikola Glumac (r.) bei "Promis unter Palmen". Bild: Joyn

Tränen, Verzweiflung und klare Worte: Reality-Star Nikola Grey lässt seinen Gefühlen freien Lauf - und gibt seltene Einblicke in das Drama hinter den Kulissen. Jetzt reagiert auch Kim Virginia.

Nikola Greys emotionaler Zusammenbruch vor der Kamera Nikola Grey (30) zeigt sich auf Instagram (Account: @nicola_glumac) so verletzlich wie noch nie. In einer emotionalen Story lässt der Ex-"Promis unter Palmen"-Star seinen Gefühlen freien Lauf und bricht vor laufender Kamera in Tränen aus. Sichtlich aufgelöst schluchzt er:

Warum habe ich das verdient? Warum habe ich das verdient? Du weißt ganz genau, was wir hatten! Nikola Grey

Zuvor hatte er nur vage angedeutet, was in ihm vorgeht. Das Ehe-Drama mit Kim Virginia Grey (30) geht damit in die nächste Runde und trifft ihn offenbar mitten ins Herz. In einem begleitenden Text zu seiner Story wird deutlich, wie sehr ihn die Situation belastet. "Ich habe so lange nichts gesagt, habe alles in mir behalten … Aber irgendwann geht das nicht mehr. Es geht nicht mal nur um Fremdgehen. Es ist dieses Gefühl, ersetzt zu werden. So als hätte das, was wir hatten, einfach keinen Wert mehr gehabt", schreibt er.

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"Das frisst einen von innen auf" Besonders schmerzhaft sei für ihn vor allem eines: das Gefühl, keine Bedeutung mehr zu haben. "Als wäre ich austauschbar gewesen. Ich hätte wirklich vieles verziehen. Wirklich … Aber nicht das Gefühl, dass ich nicht genug bin. Das frisst einen von innen auf", erklärt der Reality-Star weiter.

So reagiert Kim Virginia Die Story von Nikola bleibt natürlich auch Kim Virginia Grey nicht verborgen. Sie reagiert ebenfalls mit einer Story, auf der ein Bild von ihr zu sehen ist mit geschlossenen Augen und einer Hand auf der Stirn. Eingefügt sind die Worte:

Ich kann nicht glauben, dass er das jetzt echt gepostet hat. 🤡 So wacht man doch gerne auf Kim Virginia Grey

Es ist nicht ganz eindeutig zu erkennen, ob sie damit ihr Unverständnis ausdrücken möchte oder, ob ihr es peinlich ist. Auch das eingefügte Clownsgesicht als Emoji gibt nicht mehr Einblick. Oben rechts im Bild der Story ist in kleinerer Schrift noch der Satz hinzugefügt: "Und zusätzlich ist mir so schlecht, seit der Fahrt gestern". Dahinter ist ein weinendes Emoji eingefügt. Es bleibt abzuwarten, ob sich beide wieder vertragen oder dieses Mal endgültig getrennt bleiben.