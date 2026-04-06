Exklusiv im Interview Gönnt Eric Stehfest Franziska Temme den "Promis unter Palmen"-Sieg? Veröffentlicht: Vor 8 Minuten von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Die Würfel sind gefallen: Jetzt entscheidet das Glück Videoclip • 08:50 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In der Show waren sie noch harte Konkurrent:innen, jetzt ist sie die Siegerin von "Promis unter Palmen". Die große Frage ist: Kann Eric Stehfest sich wirklich für seine neue Liebe Franziska Temme freuen? Wir haben ihn auf der Premiere exklusiv gefragt. Achtung, Kitsch-Alarm!

"Alle eines Besseren belehrt": Eric Stehfest platzt vor Stolz Die goldene Kokosnuss ist vergeben! Franziska Temme hat "Promis unter Palmen" 2026 gewonnen und ist nun um 83.112,10 Euro reicher. Doch während sie im Finale triumphierte, musste einer ihrer härtesten Gegenspieler schon längst die Koffer packen: Eric Stehfest, der bereits in Folge 6 die Show verlassen musste. Umso spannender war unsere exklusive Frage an ihn auf der Premiere in Köln: Wie fühlt es sich an, dass ausgerechnet seine damalige Konkurrentin jetzt den Sieg in der Tasche hat? Statt Neid oder Missgunst gab es von ihm pure Bewunderung. Er verriet uns, was er an Franzis Leistung am meisten bewundert: "Franzi hat mir anvertraut, dass sie in vielen Shows und auch in ihrem Leben nicht immer so ernst genommen wird und immer abgestempelt wird als einfaches Mädchen." Für Eric ist klar: Sie hat allen das Gegenteil bewiesen.

Sie hat das Spiel wirklich gut gespielt und ich hab mich wirklich sehr gefreut, dass sie's am Ende dann gewonnen hat. Eric Stehfest

Du willst sehen, wie Franzi sich im Finale gegen die Konkurrenz durchsetzte? Hier Folge 8 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Finale mit Rekord-Jackpot: Wer gewinnt "Promis unter Palmen" 2026? Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.04.2026 • 117 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sein größter Gewinn? "Franzi reicht!" So viel Unterstützung ist eine Sache. Aber wurmt es ihn nicht, dass er schon früh gehen musste, während sie den Hauptgewinn abräumte? Auf unsere direkte Nachfrage legt Eric dann seine wahren Gefühle offen und sorgt für den wohl romantischsten Moment des Abends. Mit einem Lächeln im Gesicht antwortet er:

Nein, ich brauch nichts von dem Geld, Franzi reicht. Eric Stehfest

Was für eine Liebeserklärung! Für Eric Stehfest ist der wahre Hauptgewinn der Staffel nicht das Geld, für das er längst aus dem Rennen war, sondern die Frau, die er erst nach dem ganzen Show-Trubel richtig kennen und lieben gelernt hat.

Vom Konkurrenzkampf zur großen Liebe Wer die vierte Staffel von "Promis unter Palmen" gesehen hat, weiß: Diese Wendung ist eine Sensation! In der Show standen sich die beiden in gegnerischen Allianzen gegenüber und kämpften hart um den Sieg. Von Romantik keine Spur. Erst nach den Dreharbeiten, fernab der Kameras und Intrigen, funkte es zwischen den beiden. Du willst den ganzen Zoff, die knallharten Strategien und die gegnerischen Allianzen noch einmal sehen, die dieser unglaublichen Liebesgeschichte vorausgingen? Alle Folgen der 4. Staffel von "Promis unter Palmen" siehst du jederzeit und kostenlos auf Joyn.