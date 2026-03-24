Zoff in der Villa Küchen-Krieg eskaliert bei "Promis unter Palmen": Edith Stehfest zerstört Inventar Aktualisiert: Vor 24 Minuten von Edwin B. Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Ordnung muss sein! Videoclip • 05:19 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein harmloser Hinweis zur Ordnung genügt, um bei "Promis unter Palmen" die Fetzen fliegen zu lassen. In Folge 6 eskaliert die Situation zwischen Kevin Wolter und Edith Stehfest binnen Minuten - mit zerbrochenem Geschirr und bitteren Tränen.

Der harmlose Hinweis als Auslöser Nach der Challenge "Paarungszeit" ist die Stimmung in Folge 6 na ja. Keiner der Promis hat sich wirklich gut gefühlt und niemand konnte so recht einschätzen, ob der Einsatz in der Runde gereicht hat. Zurück in der Villa liegt Kevin Wolter etwas quer im Magen: Seit der Rückkehr einer bestimmten Kandidatin bleiben in der Küche immer wieder Geschirr und Essensreste liegen.

Ey Edith, es wäre super, wenn du dein Zeug auch wieder wegräumst. Du kannst ja einfach mitdenken. Kevin Wolter

Ediths Erklärung: "Das ist die Schei*e von ADHS!" Wer hätte ahnen können, dass diese Bitte die Musikerin so mitnimmt. Ihr Blick wird scharf und sie geht in Abwehrhaltung: "Ich versuche sehr, sehr viele Sachen mitzudenken." Der Muskelprotz wird nicht viel feinfühliger. "Scheinbar nicht genug", erwidert Kevin und erinnert, dass es in den vergangenen Tagen auch so gewesen sei.

Ich mache das nicht mit Absicht. Das ist die Schei*e von ADHS. Ich mache es nicht mit Absicht. Edith Stehfest

Kevin: "Hab dich einfach unter Kontrolle" Die Samthandschuhe haben Kevin wohl nicht auf seine breiten Hände gepasst. Verständnis zeigt er dafür nicht: "Ich hab auch ADHS, trotzdem krieg ich es gebacken." Die Situation ist unangenehm. Beide reden aneinander vorbei, während die restlichen Promis den Elefanten im Raum ignorieren. Dann erwidert Kevin: "Hab dich einfach unter Kontrolle in deinem Kopf." Ein hartes Pflaster für Edith Stehfest. Sie ist fassungslos.

Du willst den ganzen Streit mit eigenen Augen sehen? Hier Folge 6 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Der Druck steigt: Große Emotionen und freche Provokationen Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.03.2026 • 99 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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Kevin macht weiter Druck Jetzt reißt der Geduldsfaden endgültig vollends bei dem Fitness-Influencer. Ihm ist es egal, wie es ihr damit geht. Nach dem Motto "Jeder hat sein Päckchen zu tragen" weist er sie darauf hin, dass auch alle anderen ihre Probleme in den Griff bekommen. Während Gina-Lisa Lohfink versucht, die Situation so gut es geht zu ignorieren und den Tisch abzuräumen, legt Kevin nach: "Du bist nichts Besonderes, Edith." Für den 37-Jährigen ist die Unordnung nicht verhandelbar.

Die hat einen echten Schaden. Die Checkt es nicht. Kevin Wolter

Edith ist fertig. Schluchzend rechtfertigt sie sich. Was als Hinweis begann, fühlt sich längst wie ein Kreuzverhör an. Auch Ediths engster Allianzpartner Eric Stehfest schreitet nicht ein. Kevin geht tiefer: "Es war ja gestern auch so. Morgens und auch abends." Da hatte Edith, nachdem Kevin sie darum gebeten hat, ihr "Zeug" wegzuräumen, frisch nachdem sie die Küche sauber gemacht haben, eine Avocado auf der Küchenplatte vergessen und ihre Schale inklusive Haselnusscreme liegen lassen. Kevin denkt an die Gemeinschaft. Denn es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Lebensmittel weggeworfen werden mussten. Es wird nur noch chaotischer. Zu Kevins Glück aber nur in der Konversation und nicht auf dem Küchentisch. Der 38‑Jährige zählt Dinge auf, die Edith bereits vergessen hat einzuräumen. Die Musikerin wird lauter und betont, sie sei die Einzige, die auch an die anderen denkt und für alle Salat macht.

Das sind nur Ausreden Edith. Kevin Wolter

Für Edith fühlt es sich so an, als würde Kevin ihr Absicht unterstellen. Als sie das ausspricht, antwortet Kevin, dass niemand sowas behauptet und ergänzt: "Du sollst einfach daran denken in Zukunft, das wäre schön."

Mehr Provokation im Clip: Videoclip Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Schadenfreude ist die schönste Freude Verfügbar auf Joyn Videoclip • 09:54 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Streit eskaliert: Ediths Teller zerbricht Jetzt hat Edith genug. Sie schmettert ihren Teller gegen den Tisch, sodass Franziska Temme anfängt zu zucken. Hoffentlich reizt das Kevins Sinn für Ordentlichkeit nicht noch mehr aus. Edith rastet aus. Sie betont erneut, dass sie es nicht extra macht. Bei Kevin sorgt das bloß für Lachen.

Brauchst du Aufmerksamkeit gerade? Kevin Wolter

Dilara Kruse schaut in die Runde, als hätte man sie gerade aus dem Schlaf gerissen. Edith möchte einfach, dass es aufhört. Eric geht mit ruhigem Ton noch einmal dazwischen und bittet Kevin, es sein zu lassen. Jetzt wird auch noch der Teller in die Spüle geschmissen. Spätestens jetzt ist er kaputt. Weinend stürmt sie aus der Küche. Drama beendet? Bei "Promis unter Palmen" startet eh schon bald das nächste - immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.