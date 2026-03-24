Zoff in der Villa
Küchen-Zoff eskaliert bei "Promis unter Palmen": Edith Stehfest randaliert
Aktualisiert:von Edwin B.
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Ordnung muss sein!
Videoclip • 05:19 Min • Ab 12
Ein harmloser Hinweis zur Ordnung genügt, um bei "Promis unter Palmen" die Fetzen fliegen zu lassen. In Folge 6 eskaliert die Situation zwischen Kevin Wolter und Edith Stehfest binnen Minuten - mit zerbrochenem Geschirr und bitteren Tränen.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Kleiner Auslöser, große Wirkung
Nach der Challenge "Paarungszeit" ist die Stimmung in Folge 6 angespannt. Keiner der Promis fühlt sich wirklich gut und niemand kann so recht einschätzen, ob der Einsatz in der Runde gereicht hat.
Zurück in der Villa liegt Kevin Wolter etwas quer im Magen: Seit der Rückkehr einer bestimmten Kandidatin bleiben in der Küche immer wieder Geschirr und Essensreste liegen.
Ey Edith, es wäre super, wenn du dein Zeug auch wieder wegräumst. Du kannst ja einfach mitdenken.
Ediths Erklärung: "Das ist die Schei*e von ADHS!"
Wer hätte ahnen können, dass diese Bitte die Musikerin so mitnimmt? Ihr Blick wird scharf und sie geht in Abwehrhaltung: "Ich versuche sehr, sehr viele Sachen mitzudenken."
Der Muskelprotz wird nicht viel feinfühliger. "Scheinbar nicht genug", erwidert Kevin und erinnert daran, dass es in den vergangenen Tagen ähnlich gewesen sei.
Ich mache das nicht mit Absicht. Das ist die Schei*e von ADHS. Ich mache es nicht mit Absicht.
Kevin: "Hab dich einfach unter Kontrolle"
Verständnis zeigt Kevin nicht: "Ich hab auch ADHS, trotzdem krieg ich es gebacken." Die Situation wird unangenehm. Beide reden aneinander vorbei, während die übrigen Promis den Konflikt ignorieren. Dann erwidert Kevin: "Hab dich einfach unter Kontrolle in deinem Kopf." Ein harter Satz - Edith Stehfest ist fassungslos.
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Wer ist im Recht und wer schießt übers Ziel hinaus?
Kevin macht weiter Druck
Jetzt reißt dem Fitness-Influencer endgültig der Geduldsfaden. Ihm ist es egal, wie es ihr damit geht. Nach dem Motto "Jeder hat sein Päckchen zu tragen" weist er sie darauf hin, dass auch alle anderen ihre Probleme in den Griff bekommen.
Während Gina-Lisa Lohfink versucht, die Situation zu überspielen und den Tisch abzuräumen, legt Kevin nach: "Du bist nichts Besonderes, Edith." Für den 38-Jährigen ist die Unordnung nicht verhandelbar.
Die hat einen echten Schaden. Die checkt es nicht.
Edith ist fertig. Schluchzend rechtfertigt sie sich. Auch Ediths engster Allianzpartner Eric Stehfest schreitet zunächst nicht ein.
Kevin geht weiter ins Detail: "Es war ja gestern auch so. Morgens und auch abends." Da hatte Edith, nachdem Kevin sie darum gebeten hatte, ihr "Zeug" wegzuräumen, kurz nachdem sie die Küche sauber gemacht hatten, eine Avocado auf der Küchenplatte vergessen und ihre Schale inklusive Haselnusscreme liegen lassen.
Kevin denkt an die Gemeinschaft. Denn es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Lebensmittel weggeworfen werden mussten. Es wird zunehmend chaotischer - zu Kevins Glück aber nur in der Konversation und nicht auf dem Küchentisch. Er zählt Dinge auf, die Edith bereits vergessen hat einzuräumen. Die Musikerin wird lauter und betont, sie sei die Einzige, die auch an die anderen denke und für alle Salat mache.
Das sind nur Ausreden Edith.
Für Edith fühlt es sich an, als würde Kevin ihr Absicht unterstellen. Als sie das ausspricht, entgegnet er: "Du sollst einfach daran denken in Zukunft, das wäre schön."
Mehr Provokation im Clip:
Der Streit eskaliert: Ediths Teller zerbricht
Jetzt hat Edith genug. Sie schmettert ihren Teller gegen den Tisch, sodass Franziska Temme erschrocken zusammenzuckt. Und es geht weiter: Edith betont erneut, dass sie es nicht extra macht. Bei Kevin sorgt das bloß für Lachen.
Brauchst du Aufmerksamkeit gerade?
Dilara Kruse schaut in die Runde, als hätte man sie gerade aus dem Schlaf gerissen. Edith möchte einfach, dass es aufhört. Eric geht mit ruhigem Ton dazwischen und bittet Kevin, es sein zu lassen.
Jetzt wird auch noch der Teller in die Spüle geschmissen. Spätestens jetzt ist er kaputt. Weinend stürmt Edith aus der Küche.
Drama beendet? Bei "Promis unter Palmen" startet eh schon bald das nächste - immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.
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