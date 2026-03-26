Weglasern oder nicht? Lassen die "Promis unter Palmen"-Stars Edith und Eric ihre Partner-Tattoos entfernen? Aktualisiert: Vor 54 Minuten von Buzzwoo Eric und Edith Stehfest gehen nach ihrer Trennung unterschiedliche Wege - auch beim Thema Körperkunst. Bild: picture alliance / ZB

Nach dem Liebes-Aus ziehen die Stehfests ihre Konsequenzen. "Promis unter Palmen"-Star Eric denkt über eine radikale Tattoo-Entfernung nach. Die Gründe dafür erfährst du hier!

Edith und Eric Stehfest trennten sich im September 2025 nach rund zehn Jahren Ehe. Doch was passiert nun mit den Partner-Tattoos, die sie an diese Zeit erinnern? Bei Eric Sindermanns Fashionshow sprach die Schauspielerin mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash" über ihre Entscheidung und stellte klar, dass sie ihre Tätowierungen nicht entfernen lassen will.

Tattoos weglasern würde ich niemals machen. Dafür hat mein Tätowierer genügend Arbeit investiert. Edith Stehfest

Tattoos bekommen neue Bedeutung Statt die Motive entfernen zu lassen, hat sich der "Promis unter Palmen"-Star für eine Veränderung entschieden. "Allerdings habe ich mein Gesichts-Tattoo zum Beispiel einfach weiterentwickeln lassen. Ich habe aus dem Tattoo etwas Neues wachsen lassen", erklärte sie im Interview. Für die 30-Jährige sind die Tattoos mehr als nur Erinnerungen an eine gescheiterte Beziehung. Sie sieht darin einen Teil ihrer persönlichen Geschichte. "Und das ist auch für mich so ein Symbol für diese Tätowierungen, weil das ja keine schlechten zehn Jahre mit Eric waren, sondern zu sagen: Daraus darf jetzt etwas Neues wachsen", so Edith.

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Gemeinsame Tattoos sorgten für Aufmerksamkeit Bereits vor rund sechs Jahren hatten Edith und Eric mit ihren auffälligen Partner-Motiven für Schlagzeilen gesorgt. Bei der Premiere von Erics Film "9 Tage wach" traten sie im abgestimmten Look auf. "Wir haben uns in der Selbstverwirklichung kreiert, meine Frau und ich. Das ist alles echt, wir beide haben das Gleiche", erklärte Eric damals im Gespräch mit "Promiflash".