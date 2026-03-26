Weglasern oder nicht?
Lassen die "Promis unter Palmen"-Stars Edith und Eric ihre Partner-Tattoos entfernen?
Aktualisiert:von Buzzwoo
Nach dem Liebes-Aus ziehen die Stehfests ihre Konsequenzen. "Promis unter Palmen"-Star Eric denkt über eine radikale Tattoo-Entfernung nach. Die Gründe dafür erfährst du hier!
Edith Stehfest in "Promis unter Palmen" Staffel 4
Edith und Eric Stehfest trennten sich im September 2025 nach rund zehn Jahren Ehe. Doch was passiert nun mit den Partner-Tattoos, die sie an diese Zeit erinnern? Bei Eric Sindermanns Fashionshow sprach die Schauspielerin mit dem Boulevard-Magazin "Promiflash" über ihre Entscheidung und stellte klar, dass sie ihre Tätowierungen nicht entfernen lassen will.
Tattoos weglasern würde ich niemals machen. Dafür hat mein Tätowierer genügend Arbeit investiert.
Tattoos bekommen neue Bedeutung
Statt die Motive entfernen zu lassen, hat sich der "Promis unter Palmen"-Star für eine Veränderung entschieden. "Allerdings habe ich mein Gesichts-Tattoo zum Beispiel einfach weiterentwickeln lassen. Ich habe aus dem Tattoo etwas Neues wachsen lassen", erklärte sie im Interview.
Für die 30-Jährige sind die Tattoos mehr als nur Erinnerungen an eine gescheiterte Beziehung. Sie sieht darin einen Teil ihrer persönlichen Geschichte.
"Und das ist auch für mich so ein Symbol für diese Tätowierungen, weil das ja keine schlechten zehn Jahre mit Eric waren, sondern zu sagen: Daraus darf jetzt etwas Neues wachsen", so Edith.
Würdest du an Ediths Stelle ihr Partnertattoo zu Eric Stehfest entfernen lassen?
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Gemeinsame Tattoos sorgten für Aufmerksamkeit
Bereits vor rund sechs Jahren hatten Edith und Eric mit ihren auffälligen Partner-Motiven für Schlagzeilen gesorgt. Bei der Premiere von Erics Film "9 Tage wach" traten sie im abgestimmten Look auf.
"Wir haben uns in der Selbstverwirklichung kreiert, meine Frau und ich. Das ist alles echt, wir beide haben das Gleiche", erklärte Eric damals im Gespräch mit "Promiflash".
Eric Stehfest: Radikale Entscheidung
Eric geht die Sache anders an: In einer Fragerunde auf Instagram (@ericstehfest) erklärte er, dass er bei manchen Motiven überlegt, ob er sie behalten möchte - auch mit Blick auf seine berufliche Zukunft. "Tatsächlich denke ich darüber nach, einige entfernen zu lassen, da ich definitiv wieder als Schauspieler tätig werden möchte. Mal sehen", so der 36-Jährige. Konkrete Schritte hat er bislang jedoch nicht geplant.
Die Ehe der beiden zerbrach nach rund zehn gemeinsamen Jahren, aus denen auch zwei Kinder hervorgegangen sind. Ihr öffentliches Auftreten nach der Trennung verlief nicht ohne Konflikte. Während Eric seine Schauspielkarriere einst pausierte, um private Herausforderungen zu bewältigen, deutet sich nun ein mögliches Comeback an.
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