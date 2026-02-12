Warum er dennoch dankbar ist "Nicht einmal ansatzweise gut": "Promis unter Palmen"-Kandidat Kevin Wolter beichtet seine wahre Finanzlage Veröffentlicht: 18:31 Uhr von Rebecca Arlt Auf Joyn ansehen "Promis unter Palmen" 2026: Es wird dramatisch Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kevin Wolter ist in Staffel 4 von "Promis unter Palmen" dabei. Früher verdiente er sein Geld hauptsächlich als Fitness-Influencer. Heute versucht er, mit Reality-TV seine Finanzlage zu verbessern. Um die steht es nämlich nicht sehr gut, wie Kevin im exklusiven Joyn-Interview gesteht.

Du möchtest dich schon mal auf "Promis unter Palmen" einstimmen? Alle Folgen der letzten Staffel findest du hier kostenlos zum Streamen

Als Fitness-Influencer wurde Kevin Wolter bekannt, verdiente gutes Geld und war finanziell unabhängig. Doch dann kam der Absturz: Kevin Wolter verlor seine Millionen und - eine Zeitlang hatte der sympathische Kämpfer nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Doch als ehemaliger Leistungssportler weiß er sich durchzubeißen und scheint nun eine neue Nische für sich gefunden zu haben: Reality-TV. Der 38-Jährige ist einer der Kandidaten von Staffel 4 der erfolgreichen SAT.1-Show "Promis unter Palmen". Auf der Premiere zur ersten Folge in Köln haben wir Kevin zu seiner aktuellen Finanzlage befragt.

"Das ist ja die Wahrheit gewesen" Als Kevin Wolter in der ersten Folge den Zuschauer:innen vorgestellt wird, sind natürlich einige Schlagzeilen über seine finanzielle Bruchlandung zu sehen. Im Interview haben wir ihn gefragt, ob er vor Einzug in die Promi-Villa Angst vor den Reaktionen der anderen Stars hatte. Hier bleibt Kevin noch abgeklärt:

Das ist mir scheißegal, was die anderen über mich denken! Kevin Wolter

Doch auf die Nachfrage, ob auch die Öffentlichkeit die Schlagzeilen bereits vergessen und ihm in der Show eine neue Chance geben würden, wird Kevin Wolter schon etwas nachdenklicher. "Puh, das sind ja keine Schlagzeilen, das ist ja die Wahrheit gewesen", antwortet er ehrlich. Dennoch sieht er sich jetzt nicht als Schwerverbrecher: "Ich hab ja jetzt keinen Skandal gemacht, sondern hab meine Kohle einfach verprasst und falsch investiert. Das ist ja nix [...] ich bin ja jetzt nicht betrunken Auto gefahren oder hab irgendjemandem an den Arsch gegrapscht." Er sei dabei einfach auf "falsche Freunde und falsches Umfeld" hereingefallen.

Ich muss damit leben und klarkommen. Kevin Wolter

Jetzt möchte er vor allem nach vorne blicken: "Es geht weiter. Wie heißt es so schön: Krone richten und weiter geht’s! Gehört zum Leben dazu."

"Ist wie es ist": Kevin Wolter sieht seine Lebenslage realistisch Auf die Frage, ob durch Reality-TV jetzt wieder genug Geld reinkommt, dass seine Schulden getilgt sind? "Noch nicht einmal ansatzweise", antwortet Kevin ehrlich. Doch er versucht dennoch, dankbar zu sein, denn "das Leben beschenkt uns groß und gut genug." Außerdem hat er den Abgrund des Lebens bereits kennengelernt und weiß daher, woran er jetzt ist:

Selbst, wenn jetzt noch nicht alles gut ist bei mir, geht’s mir immer noch besser, als vielen, vielen anderen Menschen auf dieser Welt. Kevin Wolter

Dafür sei der Reality-Neuling "einfach sehr, sehr dankbar." Und durch "Promis unter Palmen" hat Kevin Wolter jetzt noch einmal die Chance, allen zu zeigen, wie er wirklich ist: "Ich hoffe, dass ich meine wahre Persönlichkeit zeigen konnte. Ich hoffe, dass ich mich so präsentieren konnte, wie ich auch in Wirklichkeit bin. Ich glaube, das ist mir gut gelungen, in meiner Vorstellung jedenfalls." Dennoch ist er auch hier wieder realistisch und sich dessen bewusst, dass für eine TV-Show gedreht wurde, in der nicht alles komplett gezeigt werden kann, was auch gedreht wird: "Was im Schnitt dabei rauskommt nachher - keinen Schimmer! Das sind ja hunderte Stunden Schnittmaterial über dich und daraus werden [...] zehn Minuten vielleicht Sendezeit über jede Person". Was von Kevin Wolter in Staffel 4 von "Promis unter Palmen" tatsächlich gezeigt wird, siehst du ab 16. Februar 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.