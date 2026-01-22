Programmänderung bei "Promis unter Palmen" 2026: Darum startet Staffel 4 eine Woche später

Fans müssen sich noch ein wenig länger gedulden: Der Start der neuen Staffel von "Promis unter Palmen" verschiebt sich kurzfristig. Statt wie angekündigt am 9. Februar geht das Reality-Format nun eine Woche später, am 16. Januar, on air.

Start von "Promis unter Palmen" 2026 verschoben: Das ist der neue Sendetermin

Fans müssen sich noch eine Woche länger gedulden. Eigentlich sollte die 4. Staffel von "Promis unter Palmen" am Montag, 9. Februar, starten. Doch kurz vor dem geplanten Auftakt zieht SAT.1 die Reißleine und passt sein Programm an.

Gegen Reality-Terminstress am 9. Februar: Um alle Fans unter und nicht auf die Palmen zu bringen, zeigt SAT.1 die neue Staffel "Promis unter Palmen" ab Montag, 16. Februar 2026 um 20:15 Uhr. Alle Episoden findest du im Anschluss auch zum kostenlosen Streamen auf Joyn.

Wann laufen die einzelnen Folgen genau? Alle Sendetermine findest du hier im Überblick: