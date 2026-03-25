So zerbrechlich wie nie "Promis unter Palmen": Diese emotionale Botschaft rührt Gina-Lisa Lohfink zu Tränen Aktualisiert: Vor 7 Minuten von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Emotionale Grußbotschaften Videoclip • 08:28 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Normalerweise fliegen bei "Promis unter Palmen" die Fetzen, doch in Folge 6 fließen Sturzbäche von Tränen. Eine Videobotschaft von zu Hause sorgt für emotionale Zusammenbrüche - allen voran bei Gina-Lisa Lohfink, die völlig die Fassung verliert.

Nach Wochen voller Zoff, Intrigen und Eklats erleben die Stars bei "Promis unter Palmen" einen seltenen Moment der Verletzlichkeit. Die Reality-Stars versammeln sich vor dem Fernseher, um Botschaften von ihren Liebsten zu empfangen - eine emotionale Belastungsprobe, die kaum jemand ohne Tränen übersteht.

Tränen bei Franzi und Dilara: "Ich vermisse meinen Mann" Den Anfang macht Franziska Temme, die bei den Worten ihrer Mutter sofort in Tränen ausbricht. "Du fehlst mir, ich vermisse dich sehr. Ich bin aber mega stolz auf dich", hört sie von zu Hause. Auch bei Dilara Kruse brechen alle Dämme, als plötzlich ihr Ehemann, Fußball-Star Max Kruse, auf dem Bildschirm erscheint. Sein "Ich vermiss dich ganz ganz doll" trifft sie mitten ins Herz. Weinend gesteht sie: "Ich vermisse meinen Mann."

Gina-Lisas Dammbruch: "Als wär sie mein eigenes Kind" Doch der emotionalste Moment der Folge gehört ohne Zweifel Gina-Lisa Lohfink. Als sie ihr Patenkind Stella auf dem Bildschirm sieht, gibt es kein Halten mehr. Sie bricht brutal in Tränen aus und weint bitterlich. Das kleine Mädchen zeigt stolz einen Hello-Kitty-Pullover, den die Reality-Ikone ihr geschenkt hat, und sagt "Ich hoffe, du gewinnst". Für die 39-Jährige ist das zu viel. Völlig aufgelöst schluchzt sie: "Ich hab damit gar nicht gerechnet. Ich lieb die, als wär sie mein eigenes Kind."

Ein seltener Moment der Einheit für die Stehfests Selbst das zerstrittene Ex-Paar Eric und Edith Stehfest erlebt einen hochemotionalen Moment. Als plötzlich ihre beiden Kinder Aaron und Aria eine liebevolle Nachricht schicken ("Hallo Mama, wir lieben dich so sehr"), ist auch Edith den Tränen nah - ein seltener Moment der Einheit inmitten ihres permanenten Rosenkriegs.

Wer noch eine Botschaft bekommen hat und wie die Promis mit dieser Welle der Gefühle umgehen, siehst du in der neuesten Folge Hier Episode 6 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Der Druck steigt: Große Emotionen und freche Provokationen Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.03.2026 • 99 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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