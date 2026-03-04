Spoiler zu Folge 4
Schock-Ausstieg bei "Promis unter Palmen" 2026: Darum ist Anouschka Renzi freiwillig raus
Aktualisiert:von Lena Maier
Die vierte Folge von "Promis unter Palmen" ist kaum als Preview verfügbar, da knallt es schon wieder gewaltig. Ein "Wahrheits-Spiel" eskaliert, als Anouschka Renzi einen Mitspieler homophob beleidigt. Der Streit, der folgt, ist so heftig, dass die Schauspielerin die Villa verlässt.
Die Villa von "Promis unter Palmen" kommt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem in Folge 3 erst Silvia Wollny die Show verlassen musste, dann Martin Angelo zurückkehrte und schließlich Claude-Oliver Rudolph rausgewählt wurde, war die Hoffnung auf etwas Frieden vergebens. In Folge 4, die bereits als Preview auf Joyn zu sehen ist, geraten zwei Alpha-Tiere so heftig aneinander, dass am Ende einer freiwillig die Koffer packt.
Ein "Wahrheits-Spiel" als Zündschnur
Ein Brief der Produktion sorgt für eine explosive Stimmung: Beim "Halbzeit-Check" sollen die Promis provokanten Aussagen die passenden Mitstreiter:innen zuordnen. Als die Frage kommt: "Mit wem würde man freiwillig keine Zeit verbringen wollen?", zögert Martin Angelo keine Sekunde und zeigt auf Anouschka Renzi. Seine Begründung: "Am wenigsten würde ich mit dir Kontakt haben."
Homophobe Beleidigung löst Eklat aus
Anouschkas Antwort ist ein direkter und homophober Angriff: "Und du bist eine hysterische (piep), die sich positionieren will." Eine Grenzüberschreitung, die selbst Dilara sofort unterbinden will.
Für Martin ist das der Moment, in dem alle Hemmungen fallen. "Pass auf, was du sagst, Anouschka", warnt er sie, bevor er zur Gegenattacke ansetzt. Er wirft ihr vor, eine "alte frustrierte Frau" zu sein. Der Streit schaukelt sich hoch, bis Martin die wohl härteste Keule auspackt: "Wenn ich deine Tochter wäre, [...] ich würde mich schämen."
Für Anouschka ist eine Grenze überschritten. Sie stürmt aus dem Raum und verkündet draußen: "Ich möchte hier raus. Ich habe es nicht nötig, mich von Martin Angelo mit Ghetto-Sprache beleidigen zu lassen. [...] Ich lass mich nicht beleidigen von so einem Wurm."
Anouschka bricht mit allen
Obwohl sie kurz die Gelegenheit bekommt, sich zu entschuldigen, kehrt Anouschka nur für eine endgültige Abrechnung zurück. Im Vorbeigehen zischt sie den anderen Promis entgegen:
Schämt euch, Dreckspack! Pfui, pfui!
Nachdem auch ein letzter Versuch der Aussprache mit Martin scheitert, zieht sie den endgültigen Schlussstrich. Im Interview-Zimmer sagt sie klar: "Ich gehe, mir reicht's." Ihr letzter Satz, bevor sie die Villa für immer verlässt: "Never ever geh ich in noch ein Reality-Format. Ciao."
