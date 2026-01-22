Porträt Serienstar und Reality-Ikone: So sah "Promis unter Palmen"-Kandidatin Anouschka Renzi früher aus Veröffentlicht: 12:00 Uhr von teleschau Anouschka Renzi ist eine der diesjährigen "Promis unter Palmen". Bild: Joyn/Gerhard Merzeder

Eigentlich wollte Anouschka Renzi nie Reality-Star werden. Doch ihre polarisierende Art findet das Publikum so spannend, dass sie nun immer wieder für entsprechende Shows gebucht wird. Über die Jahre hat sich die Schauspielerin eben nicht nur optisch gewandelt.

Kurzes bis kinnlanges Haar, große Rehaugen und ein skeptischer Blick - die Anouschka Renzi von früher hat durchaus noch Ähnlichkeit mit der gestandenen 61-Jährigen, die sie heute ist. Doch es gab auch Veränderungen. Dass nicht jede davon auf natürlichem Weg passiert ist, dazu steht der TV- und Theater-Star heute offen.

Ausbildung in New York Als Tochter der Schauspiel-Stars Eva Renzi (1944-2005) und Paul Hubschmid (1917- 2002), der sie nach der Heirat mit ihrer Mutter adoptiert hatte, war Anouschka Renzi ihr Beruf in die Wiege gelegt. Bereits als 17-Jährige stand sie in Berlin erstmals auf einer Theaterbühne und zog noch im selben Jahr nach New York, um am renommierten Lee Strasberg Institute Schauspielunterricht zu nehmen. Zurück in Deutschland folgten zahlreiche Kino-, TV- und Theaterrollen, darunter etwa die Serie "Balko" mit Jochen Horst. Mit diesem war sie von 1995 bis 2000 verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter, Chiara Moon (28).

Vor Beauty-OPs? So erinnerst du dich an Anouschka Renzi Anouschka Renzi 1988 Die deutsche Schauspielerin sang 1988 den Synthie-Pop-Song: Robot Love, eine CD-Veröffentlichung von Teldec. Bild: IMAGO/United Archives

Anouschka Renzi mit Jochen Horst im Jahr 2000 Bei der Verleihung der Goldenen Kamera 08.02.2000 in Berlin. Bild: imago/teutopress

Anouschka Renzi 2005 Die Schauspielerin bei der Vernissage und Auktion "Prominence for Charity" in der Landesvertretung Mecklenburg Vorpommern am 09.06.2005 in Berlin. Bild: imago images/Eventpress

Anouschka Renzi 2014 Die Schauspielerin bei der Aufzeichnung von Markus Lanz im Studio Stahltwiete am 09.07.2014 in Hamburg. Bild: imago images/Eventpress 1 / 4



Zweites Standbein Zum Reality-TV kam Anouschka Renzi letztlich nicht ganz freiwillig. Denn wie viele Kolleginnen ist auch sie von der traurigen Tatsache betroffen, dass die Rollenangebote beim Film für Frauen ab einem bestimmten Alter weniger werden. Da seien diese Formate eben "eine Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen", wie sie in einem Interview mit dem "Berliner Kurier" offen zugab. Und siehe da: Sie konnte und kann auch in diesem Metier überzeugen und bereichert nun den diesjährigen "Promis unter Palmen"-Cast.

Die erste OP war unvermeidbar Doch zurück zu den optischen Veränderungen - wollte sie aufgrund der ausbleibenden Rollenangebote beim Film (am Theater ist sie noch gut gebucht) etwa jünger wirken und hat sich darum unters Messer gelegt? Nein, das sei nicht der Grund gewesen, verriet sie bereits vor einigen Jahren dem "Stern": So hatte sie ihre erste OP bereits in den 1980ern, als sie sich nach einem schweren Bühnenunfall mit 21 Jahren die Nase operieren lassen musste: "Die Nase gefiel mir eh schon nicht und dann war sie noch verbogen. Dann musste sie dreimal operiert werden." Es folgten weitere OPs: "Weil ich mich so, wie ich aussah, nicht mochte". Denn "mit meiner Höckernase und der schmalen Lippe - da hieß es immer: 'Die ist so apart.' Und man will niedlich, gängig, hübsch sein", gestand sie. Nicht zuletzt machte es ihr zu schaffen, im Schatten ihrer berühmten Mutter zu stehen.