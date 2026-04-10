Reality-TV-Rückblick Sieger alle Staffeln: Diese Stars haben "Promis unter Palmen" gewonnen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Sie holten sich die goldene Kokosnuss: Franziska Temme, Cosimo Citiolo und Giulia Siegel sind die Gewinner:innen der letzten Staffeln von "Promis unter Palmen" (v.l.n.r.). Bild: Imago Images/APress; Panama Pictures; Joyn/René Lohse

Von tränenreichen Dramen über unerbittliche Wettkämpfe bis hin zu unvergesslichen Siegen: In vier Staffeln von "Promis unter Palmen" stellten sich immer neue Stars dem Wettkampf um die goldene Kokosnuss und ein sattes Preisgeld. Wir blicken zurück auf alle Gewinner:innen.

Wo Palmen rauschen und die Nerven blank liegen Alle Folgen hier kostenlos ansehen

Staffel 4 (2026): Franziska Temme holt sich die goldene Kokosnuss Die jüngste Staffel von "Promis unter Palmen" krönte Franziska Temme zur strahlenden Siegerin. In einem hart umkämpften Finale setzte sie sich gegen eine starke Konkurrenz durch und sicherte sich den Titel.

Du willst sehen, wie Franzi sich im Finale gegen die Konkurrenz durchsetzte? Hier Folge 8 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Finale mit Rekord-Jackpot: Wer gewinnt "Promis unter Palmen" 2026? Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.04.2026 • 117 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Staffel 3 (2025): Cosimo Citiolo triumphiert im nervenaufreibenden Finale Im Jahr 2025 ging der Sieg an den "Checker vom Neckar", Cosimo Citiolo. Nach wochenlangem Chaos, Streit und Challenge-Stress bewies er im Finale Nerven aus Stahl. In einem knallharten Dreikampf aus Denksport, Geschick und Nervenstärke setzte er sich in Rekordzeit gegen Melody Haase, Christo und Lisha Savage durch. Die goldene Kokosnuss und 44.200 Euro gingen damit an den Reality-Star.

Finale 2025 verpasst? Hier die Folge kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Das härteste Finale aller Zeiten: Wer gewinnt "Promis unter Palmen" 2025? Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.04.2025 • 109 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen