Reality-TV-Rückblick
Sieger alle Staffeln: Diese Stars haben "Promis unter Palmen" gewonnen
Aktualisiert:von Lena Maier
Von tränenreichen Dramen über unerbittliche Wettkämpfe bis hin zu unvergesslichen Siegen: In vier Staffeln von "Promis unter Palmen" stellten sich immer neue Stars dem Wettkampf um die goldene Kokosnuss und ein sattes Preisgeld. Wir blicken zurück auf alle Gewinner:innen.
Wo Palmen rauschen und die Nerven blank liegen
Staffel 4 (2026): Franziska Temme holt sich die goldene Kokosnuss
Die jüngste Staffel von "Promis unter Palmen" krönte Franziska Temme zur strahlenden Siegerin. In einem hart umkämpften Finale setzte sie sich gegen eine starke Konkurrenz durch und sicherte sich den Titel.
2026 trafen starke Persönlichkeiten aufeinander. Konflikte ließen da nicht lange auf sich warten. Diese Kandidatinnen und Kandidaten waren in Staffel 4 dabei: Franziska Temme, Dilara Kruse, Gina-Lisa Lohfink, Edith Stehfest, Maurice Dziwak, Kevin Wolter, Eric Stehfest, Martin Angelo, Menderes, Anouschka Renzi, Claude-Oliver Rudolph und Silvia Wollny.
Was die Siegerin mit ihrem Preisgeld macht und wie ihre Mitstreiter:innen auf den Sieg reagiert haben, erfährst du in unseren weiterführenden Artikeln:
Du willst sehen, wie Franzi sich im Finale gegen die Konkurrenz durchsetzte?
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Staffel 3 (2025): Cosimo Citiolo triumphiert im nervenaufreibenden Finale
Im Jahr 2025 ging der Sieg an den "Checker vom Neckar", Cosimo Citiolo. Nach wochenlangem Chaos, Streit und Challenge-Stress bewies er im Finale Nerven aus Stahl. In einem knallharten Dreikampf aus Denksport, Geschick und Nervenstärke setzte er sich in Rekordzeit gegen Melody Haase, Christo und Lisha Savage durch. Die goldene Kokosnuss und 44.200 Euro gingen damit an den Reality-Star.
Finale 2025 verpasst? Hier die Folge kostenlos auf Joyn streamen
Staffel 2 (2021): Eine Staffel unter traurigen Umständen
Die zweite Staffel fand ein abruptes und tragisches Ende. Nach dem Tod des Teilnehmers Willi Herren während der bereits produzierten Staffel entschied sich SAT.1 aus Pietätsgründen, die Ausstrahlung zu stoppen. Die Folgen 3 bis 8 wurden nie gesendet.
Obwohl die Staffel nie vollständig ausgestrahlt wurde, wurden die finalen Platzierungen später bekannt gegeben. Zur Siegerin wurde Giulia Siegel gekürt.
Das waren die weiteren Teilnehmer:innen: Katy Bähm, Melanie Müller, Willi Herren, Emmy Russ, Calvin Kleinen, Kate Merlan, Elena Miras, Henrik Stoltenberg, Chris Töpperwien, Patricia Blanco und Marcus Prinz von Anhalt.
Staffel 1 (2020): Bastian Yotta wird der erste König der Palmen
Die Debüt-Staffel im Jahr 2020 legte den Grundstein für den Hype und war an Dramatik kaum zu überbieten. Mobbing-Eklats, freiwillige Auszüge und harte Team-Challenges prägten die Anfänge des Formats. Am Ende war es Bastian Yotta, der sich im finalen Spiel, einem Mix aus Merkaufgaben und Rätseln, am schnellsten durchsetzte und die Siegprämie von 100.000 Euro gewann.
Und diese Kandidat:innen waren auch dabei: Matthias Mangiapane, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack, Désirée Nick, Claudia Obert, Ronald Schill, Eva Benetatou und Ennesto Monté.
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