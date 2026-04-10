Nach einigen Gerüchten ist es jetzt offiziell: Iris Klein und ihr Freund Stefan haben sich getrennt. Auf ihrem Instagram-Account gab Iris die Trennung bekannt und verriet, was der Grund dafür ist.

Seit Anfang 2024 waren sie unzertrennlich. Jetzt haben Iris Katzenberger (ehemalige Klein) und Stefan Braun ihre Beziehung beendet. Der Reality-Star verkündete die Trennung in einem Instagram-Post zusammen mit einem ausführlichen Statement. Sie habe sich lange Zeit genommen, um ihre Gedanken zu sortieren und die Neuigkeit mit ihren Fans zu teilen.

Warum haben sich Iris und Stefan getrennt?

Sie gibt in der Caption noch weitere Details: "In den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und von einer Partnerschaft haben. Manchmal entwickelt man sich einfach in verschiedene Richtungen - und genau das ist bei uns der Fall."

Großen Zoff oder Eskalation habe es nicht gegeben, wie Iris im Weiteren erklärt: "Auch wenn wir als Paar nicht zusammenpassen, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht respektieren. Wir haben uns im Guten getrennt und blicken beide nach vorne. Ich wünsche Stefan von Herzen alles Gute für seinen weiteren Weg - vor allem Glück und Zufriedenheit."

Im Gegensatz zu ihrer früheren Beziehung mit Peter Klein scheint es diesmal für Iris also recht harmonisch zuzugehen.