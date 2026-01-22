Blick in die Vergangenheit So sah "Promis unter Palmen"-Star Gina-Lisa Lohfink früher aus Veröffentlicht: 12:00 Uhr von teleschau Gina-Lisa als Kunstfigur bei "Promis unter Palmen" 2026. Bild: Joyn/Gerhard Merzeder

Als Gina-Lisa Lohfink bekannt wurde, fielen vor allem ihre langen blonden Extensions und ihr markantes Make-up auf. Mittlerweile hat die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin einige Schönheits-Eingriffe hinter sich - und sieht ganz anders aus als früher.

"Po-Fett ins Bein gerutscht" - erst kürzlich machte Gina-Lisa Lohfink mal wieder Schlagzeilen mit einer ihrer Beauty-OPs. Thema war ein sogenannter Brazilian Butt Lift, ein Eingriff, der als medizinisch besonders risikoreich gilt und immer wieder kritisch diskutiert wird. Bei der diesjährigen "Promis unter Palmen"-Kandidatin kam es nach eigenen Angaben zu Komplikationen, die sie über Jahre hinweg mit Schmerzen und körperlichen Einschränkungen belasteten. Erst eine aufwendige Korrektur-Operation brachte nun Erleichterung. 9.000 Euro habe sie der Eingriff gekostet. Gegenüber "Bild" sagte Lohfink über den behandelnden Arzt: "Er hat mir mein altes Leben zurückgegeben. Die Hälfte vom Schmerz ist weg."

Zahlreiche Operationen Dass Gina-Lisa Lohfink sich im Laufe der Jahre für verschiedene ästhetische Eingriffe entschieden hat, ist Teil ihrer öffentlichen Geschichte. Schon zu Beginn ihrer TV-Karriere bei Germany's Next Topmodel zeigte sie sich noch mit einem deutlich anderen Look. Anders als viele andere Prominente geht Lohfink offen damit um, dass sie ihr Aussehen medizinisch hat verändern lassen. Dazu zählt sie selbst unter anderem Fettabsaugungen sowie regelmäßige Botox-Behandlungen.

Kaum wiederzuerkennen? Gina-Lisa Lohfink früher Sarah Knappik (l.) und Gina-Lisa Lohfink (r.) im Jahr 2008 Die ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen Gina-Lisa Lohfink und Sarah Knappik während Dreharbeiten für ProSieben. Bild: imago/Steffen Schellhorn

Gina-Lisa Lohfink 2009 Gina-Lisa Lohfink bei "Movie meets Media" feiert zehnten Geburtstag im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg. Bild: imago images/Eventpress

Gina-Lisa Lohfink 2010 Als Model auf dem Laufsteg bei der Lambertz Schoko & Fashion Monday Night 2010 in Köln. Bild: imago/APress

Gina-Lisa Lohfink 2011 Das Model bei der "Maischberger"-Talkshow am 25. Januar 2011. Bild: imago/Sven Simon 1 / 4



Trauriges Geständnis Hinter diesen Entscheidungen stand jedoch keine bloße Eitelkeit, sondern eine zutiefst persönliche und schmerzhafte Erfahrung. "Ich habe mich sehr verändert, für mich selber", erklärte sie vor einigen Jahren in einem TV-Interview. "Es ist mir viel Negatives passiert. Da habe ich angefangen, mich vor mir selber zu ekeln. Vor meinem Körper, vor den Videos, vor den Bildern. Ich fand das ganz grausam." Neben sexuellen Übergriffen und untreuen Liebhabern, von denen sie berichtet hatte, hätten auch unvorteilhafte Paparazzi-Bilder zu einem negativen Selbstbild geführt. Sie wollte nicht mehr "die Gina sein wie auf diesen schlimmen Fotos oder Videos".

