Kurzes Liebesglück Trennung nach TV-Flirt: "Promis unter Palmen"-Stars Eric und Franzi gehen getrennte Wege Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Eric Stehfest und Franziska Temme lernten sich bei "Promis unter Palmen" kennen - doch aus ihrem TV-Flirt entwickelte sich keine Beziehung. Bild: Joyn/Joshua Schneider

Aus einem vielversprechenden Kennenlernen wird keine Liebe: Die "Promis unter Palmen"-Stars Eric Stehfest und Franziska Temme haben sich getrennt. Die Entscheidung fiel gemeinsam und ohne Drama.

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Beziehung endet nach kurzer Kennenlernphase Was nach einem gemeinsamen TV-Format begann, ist nun schon wieder vorbei: Eric Stehfest und Franziska Temme haben ihre Kennenlernphase beendet. Nach den Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" waren sich die beiden nähergekommen und hatten ausgelotet, ob mehr entstehen könnte. Doch daraus wird nichts - Eric machte das Aus am Donnerstag in seiner Instagram-Story (@ericstehfest) öffentlich. Der 36-Jährige erklärt:

Die Kennenlernphase mit Franzi ist vorbei. Leider hat es nicht für eine ernsthafte Beziehung gereicht. Eric Stehfest

Gleichzeitig stellte er klar, dass sich niemand Sorgen machen müsse: "Mir geht es gut mit dieser Entscheidung."

Kein Streit, sondern einvernehmliche Entscheidung Trotz der Trennung bleibt der Ton zwischen den beiden respektvoll. Laut Eric gibt es "kein böses Blut", vielmehr hätten sie sich gemeinsam dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Besonders seine familiäre Situation spielte dabei eine Rolle.

Ich hab zwei Kinder und wenn dann nicht alles hundertprozentig stimmt, dann muss man nichts erzwingen. Eric Stehfest

Der Schauspieler und Reality-Star ist "offiziell wieder Single." Schon zuvor hatten Franzi und Eric angedeutet, dass ihre Situation nicht ganz einfach war. Während sie versuchten, sich besser kennenzulernen, standen sie gleichzeitig in der Öffentlichkeit. Franzi hatte in einem Interview sogar erklärt, dass dieser Druck "extrem störe" und ein unbeschwertes Kennenlernen erschwere.

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