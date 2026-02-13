"Alles Lüge!" Das hasst Claude-Oliver Rudolph an seinem Job als Schauspieler Veröffentlicht: Vor 46 Minuten von Lena Maier Claude-Oliver Rudolph bei der Premiere von "Promis unter Palmen". Bild: Joyn/Joshua Schneider

Er ist der TV-Bösewicht der Nation, doch eine Sache ist selbst Claude-Oliver Rudolph zutiefst zuwider. Im exklusiven Interview zur neuen Staffel von "Promis unter Palmen" verrät uns der Schauspieler, was er als "total peinlich" empfindet und womit er sich vor der Kamera schwertut.

Ein Oberschurke mischt die Reality-Welt auf Wenn Claude-Oliver Rudolph einen Raum betritt, ist ihm Respekt sicher. Seine markante Stimme und die unzähligen Rollen als harter Hund haben ihn zur Legende gemacht. Bei "Promis unter Palmen" will er es jetzt den Reality-Sternchen zeigen. Doch als wir ihn auf der Premiere am 4. Februar in Köln nach seinem peinlichsten Moment vor der Kamera fragen, kommt eine überraschende und schonungslose Abrechnung ans Licht, die tief in die Seele des Schauspielers blicken lässt.

"Furchtbar, peinlich, alles Lüge!" Einen unangenehmen Moment? "Ne, gibt überhaupt nichts", blockt er zunächst ab. Als Schauspieler sei man es gewohnt, auch mal Blödsinn zu spielen. Doch dann bricht es aus ihm heraus:

Was ich nie gemocht habe, waren Liebesszenen. Claude-Oliver Rudolph

Er habe nur einen einzigen Liebesfilm gedreht, "sehr erfolgreich mit Christine Neubauer damals", aber das reiche ihm für immer. Der Grund: "Ich finde das furchtbar. Das stimmt ja hinten und vorne nicht. Man ist ja nicht verliebt, bist ja auch nicht richtig scharf. Das ist alles total peinlich." Die gespielte Intimität sei für ihn unerträglich. "Dann musst du Leute küssen, die du nicht magst, furchtbar. Und dann das Gespiele auch noch, du musst dann so Sex spielen und Erotik spielen, furchtbar."

Ein "wahrhaftiger Schauspieler" hasst die gespielte Erotik Für Rudolph ist es keine Prüderie, sondern eine Frage der Authentizität, die ihn als Künstler antreibt. Er sieht gespielte Lust als Verrat an seinem Beruf an. Sein vernichtendes Urteil: "Wenn du ein wahrhaftiger Schauspieler bist, dann kannst du diese Lüge-Szenen nicht gern haben. Das ist einfach nix." Eine knallharte Ansage, die tief blicken lässt. Man darf gespannt sein, wie viel "Lüge" und gespielte Emotionen er bei seinen Mitstreiter:innen in der "Promis unter Palmen"-Villa ertragen wird, bevor ihm der Kragen platzt. Die neue Staffel von "Promis unter Palmen" startet am 16. Februar und läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und parallel kostenlos zum Streamen auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick: