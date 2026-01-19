Drogen, Trauma, Schizophrenie Von Crystal Meth mit 13 zur Reality-Ikone: Die unfassbare Lebensreise von "Promis unter Palmen"-Star Eric Stehfest Veröffentlicht: 10:30 Uhr von teleschau Eric Stehfest blickt bereits mit Mitte 30 auf ein bewegtes Leben zurück. Bild: Sascha Steinbach / Getty Images

Wenige Reality-Stars spalten die Gemüter so sehr wie Eric Stehfest. Der Schauspieler hat ein Leben voller Höhen und Tiefen hinter sich. Nun ist er wieder in einem Format dabei und bezeichnet die Zeit bei "Promis unter Palmen" als "hammergeile Reise", wenn auch als "nicht einfach".

Was Eric Stehfest mit 36 Jahren hinter sich hat, erleben andere in ihrem ganzen Leben nicht. Der gebürtige Dresdner wurde durch die Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Schauspieler bekannt, bei der er ab 2014 fünf Jahre lang zur Stammbesetzung gehörte. Zu der Zeit hatte der damals 25-Jährige nicht nur eine abgeschlossene Schauspielausbildung (2009-2013) an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig hinter sich, sondern auch schon eine zehnjährige Drogenkarriere sowie einen erfolgreichen Entzug. Diese zehn Jahre im Rausch verarbeitete er in seinem 2017 erschienen Buch "9 Tage wach", das 2020 von ProSieben mit Jannik Schürmann in der Rolle des jungen Eric verfilmt wurde.

Kampf gegen Spätfolgen der Sucht Bereits mit 13 Jahren griff der spätere Schauspieler erstmals zu Crystal Meth, einer der gefährlichsten Drogen unserer Zeit. Er feierte die Nächte durch und war häufig in Prügeleien verwickelt. Mutter und Stiefvater waren mit seinem Verhalten überfordert. Hintergrund für sein Leben im Rausch könnte unter anderem der mehrfache sexuelle Missbrauch sein, den Eric als Kind erleiden musste. "Mit Drogen war alles einfacher, egal, ob die Wohnung scheiße aussah oder die Freunde eigentlich nicht gut für mich waren - ich fühlte mich trotzdem super", erklärte er einst in einem "Stern"-Interview. Die Droge gab ihm Selbstbewusstsein, ließ den Alltag weniger trostlos erscheinen und zerstörte gleichzeitig immer mehr seine körperliche und mentale Gesundheit: Heute trägt er zum Beispiel dritte Zähne, leidet immer wieder unter Depressionen und war erst vor gut einem Jahr wegen paranoider Schizophrenie in Behandlung - mögliche Spätfolgen seiner langjährigen Suchterkrankung.

Intensive Liebe zu Edith Stehfest Sowohl die traumatische Erfahrung sexueller Gewalt als auch die Drogenproblematik verbanden ihn mit seiner Noch-Ehefrau Edith Stehfest, die wie er Teil des diesjährigen "Promis unter Palmen"-Casts ist. Edith kenne er eigenen Aussagen zufolge bereits aus einem früheren Leben - 1311 hätten er als Ritter und sie als Hexe sich bereits geliebt und miteinander Kinder gehabt, so erklärte es Eric 2022 bei seiner Teilnahme im RTL-Dschungelcamp. Im heutigen Zeitalter lernten beide sich 2014 über den Leipziger Musikproduzenten Fritz Dittmann kennen, der mit der Musikerin zusammenarbeitete und ein Freund des Schauspielers war. Zwischen Eric und Edith funkte es schnell und heftig, er engagierte sie für die Hauptrolle in seinem Kurzfilm "Schuld". Ein Jahr nach dem Kennenlernen folgte die Hochzeit, dann kamen die Kinder Aaron Amadeus (9) und Aria Litera (5), die heute größtenteils bei Eric leben.

Gemeinsamer Dreh trotz Trennung Denn mittlerweile ist die Beziehung der Stehfests Geschichte: Während der "Promis unter Palmen"-Dreharbeiten im vergangenen Herbst waren Eric und seine Partnerin bereits einige Monate getrennt, traten aber noch als Team auf. Ein Umstand, den Eric als "nicht einfach" empfand. Nichtsdestotrotz habe er die Zeit in Thailand genossen: "Es war eine hammergeile Reise, mit hammergeilen Menschen und damit meine ich wirklich alle! Jeder hat sein Bestes gegeben."

Es gäbe noch einiges mehr über Eric Stehfest zu erzählen. Etwa wie er infolge falscher geschäftlicher Entscheidungen, seiner psychischen Erkrankungen und der Corona-Pandemie in die Privatinsolvenz rutschte. Wie er nach besiegter Drogensucht in die nächste Abhängigkeitsspirale geriet - diesmal vom Fitnesssport und Testosteron. Oder wie er sich 2022 nach Jahren der Funkstille wieder mit seiner Mutter Liane Wetterney versöhnte … Kurz: Auf die Fans wartet ein schillernder Charakter, der demnächst am Palmenstrand zu sehen sein wird. Wie er sich dort schlagen wird und ob an dem Fan-Gerücht etwas dran ist, dass es zwischen ihm und Reality-Sternchen Franziska Temme gefunkt haben soll, bleibt abzuwarten.