Termin bei Bürgeramt
Zum eigenen Schutz? Edith Stehfest beantragt Waffenschein
Veröffentlicht:von Lena Maier
Reality-Star Edith Stehfest sorgt mit einer Instagram-Story für Aufsehen. Beim Bürgeramt beantragt sie nicht nur neue Ausweisdokumente, sondern auch einen Waffenschein. Aber warum?
Das kommt überraschend: "Promis unter Palmen"-Star Edith Stehfest meldet sich am Montag, 28. Juli 2026, mit einer Instagram-Story direkt aus dem Bürgeramt - und ihr Vorhaben hat es in sich. Zusammen mit einer Freundin erledigt sie nicht nur alltägliche Behördengänge.
In ihrer Story erzählt sie: "So, was machen diese beiden Mausis heute, nach hundert Jahren: Personalausweis und Reisepass und 'nen kleinen Waffenschein und sowas. Wir haben uns hier verabredet, extra für den Bürgeramtstermin, und ich bin richtig, richtig stolz auf uns, dass wir jetzt hier auch sind." Ein kleiner Waffenschein? Diese Ankündigung wirft natürlich Fragen auf.
Die Nachricht kommt in einer Zeit, in der sich bei Edith Stehfest viel verändert. Die Trennung von ihrem Ex-Mann Eric Stehfest sorgte für Schlagzeilen. Währenddessen scheint ihr Ex-Mann ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Erst kürzlich sorgte ein Liebes-Clip von Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin für Gesprächsstoff und warf die Frage nach möglichen Hochzeitsplänen auf.
Was darf man mit einem kleinen Waffenschein?
Doch was würde der Besitz eines kleinen Waffenscheins rein theoretisch bedeuten? In Deutschland berechtigt dieser Schein seine:n Inhaber:in, bestimmte Waffen, sogenannte Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen (SRS-Waffen), verdeckt in der Öffentlichkeit bei sich zu führen.
Um ihn zu beantragen, muss man volljährig sein und seine persönliche Eignung sowie Zuverlässigkeit nachweisen. Wichtig dabei ist: Das Abfeuern dieser Waffen in der Öffentlichkeit ist streng verboten, eine Ausnahme stellt nur ein klarer Fall von Notwehr dar. Zudem ist das Mitführen bei öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten, Demonstrationen oder auf Volksfesten generell untersagt.
Welche Gründe Edith Stehfest zu diesem Schritt bewogen haben, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Wir sind gespannt, ob sie den Waffenschein auch wirklich erhält, denn bisher ist es ja nur ein Antrag. Aber sie wird uns sicher auf Social Media darüber berichten, falls es so sein sollte.
Edith Stehfest: Ein bekanntes Gesicht im Reality-TV auf Joyn
Edith Stehfest hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der deutschen TV-Landschaft gemacht. Für alle, die mehr von ihr sehen wollen, gibt es auf Joyn die volle Ladung Reality-TV:
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