Reality-Star Edith Stehfest sorgt mit einer Instagram-Story für Aufsehen. Beim Bürgeramt beantragt sie nicht nur neue Ausweisdokumente, sondern auch einen Waffenschein. Aber warum?

Das kommt überraschend: "Promis unter Palmen"-Star Edith Stehfest meldet sich am Montag, 28. Juli 2026, mit einer Instagram-Story direkt aus dem Bürgeramt - und ihr Vorhaben hat es in sich. Zusammen mit einer Freundin erledigt sie nicht nur alltägliche Behördengänge.

In ihrer Story erzählt sie: "So, was machen diese beiden Mausis heute, nach hundert Jahren: Personalausweis und Reisepass und 'nen kleinen Waffenschein und sowas. Wir haben uns hier verabredet, extra für den Bürgeramtstermin, und ich bin richtig, richtig stolz auf uns, dass wir jetzt hier auch sind." Ein kleiner Waffenschein? Diese Ankündigung wirft natürlich Fragen auf.

Die Nachricht kommt in einer Zeit, in der sich bei Edith Stehfest viel verändert. Die Trennung von ihrem Ex-Mann Eric Stehfest sorgte für Schlagzeilen. Währenddessen scheint ihr Ex-Mann ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Erst kürzlich sorgte ein Liebes-Clip von Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin für Gesprächsstoff und warf die Frage nach möglichen Hochzeitsplänen auf.