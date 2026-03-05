Wie leicht ist es für Teenager, an verbotene Waffen zu kommen? Das testet Paul Ronzheimer in seiner neuen Reportage - mit erschreckenden Ergebnissen.

Verkäufer geben Teenagern Tipps für Waffenverstecke

"Entschuldigung, haben Sie ein Faustmesser?", fragt der 17-jährige Leo den Verkäufer auf einem Markt in Polen nahe der deutschen Grenze. Der Mann zeigt dem Jugendlichen eines der speziellen Messer, bei denen die Klinge zwischen den Fingern oder über den Knöcheln herausragt.

Auf Leos Nachfrage erklärt der Verkäufer, dass die Mitnahme einer solchen Waffe nach Deutschland verboten sei. Als Leo ein - in Deutschland ebenfalls illegales - Springmesser kauft, gibt der Mann ihm den Tipp, es "am besten unter den Autositz" zu legen. Bei Kontrollen würden Polizist:innen dort seiner Einschätzung nach meist nicht suchen.

Der Verkauf solcher Messer an Teenager ist zwar nach polnischem Recht erlaubt. Nimmt Leo eines davon jedoch mit nach Deutschland, macht er sich strafbar.

Der Stand mit den Waffen steht auf dem Polenmarkt Hohenwutzen. Dreimal täglich pendelt ein Bus ins zwei Stunden entfernte Berlin. Reporter Paul Ronzheimer macht einen Test mit versteckter Kamera: Er schickt Leo zu vier Händlern. Für seine SAT.1-Reportage-Reihe "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" will er herausfinden, wie einfach deutsche Jugendliche auf dem Markt Messer bekommen können.

Es zeigt sich: Das ist gar kein Problem. Nach seinem Alter fragt Leo niemand. Einer der Verkäufer zeigt ihm, wie er das Butterflymesser in der Hose versteckt. Am Ende hat der 17-Jährige vier Messer, deren Besitz bei uns unter Strafe steht.

Ronzheimer konfrontiert zwei Verkäufer. Er fragt sie, warum sie einem Jugendlichen Waffen verkaufen, die in Deutschland illegal sind. Keiner hat ein schlechtes Gewissen: "Wenn die das wollen, ist das ihr Problem, nicht meins", sagt einer der Verkäufer.