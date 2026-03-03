"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" Mit einer Machete auf Leute losgehen? Paul Ronzheimer ist entsetzt über Jugendgewalt Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von Claudia Frickel Der Journalist konfrontiert für seine neue Reportage kriminelle Jugendliche. Bild: Sat.1

"Das macht mich echt fassungslos", sagt Paul Ronzheimer nach einer Begegnung mit kriminellen 16- bis 21-Jährigen - denn einer von ihnen trägt eine Waffe. In seiner Reportage sucht der Journalist nach Gründen für die zunehmende Jugendgewalt.

Treffen mit einer Jugendgang: Das "kleine Messer" ist in Wahrheit ein Schwert Der Jugendliche zieht den Reißverschluss seiner Jacke auf, greift hinein - und holt ein gebogenes Schwert hervor. "Ein kleines Messer", witzelt er, während Paul Ronzheimer nur ein entsetztes "What the fuck" herausbringt. Der 16-Jährige erklärt dem Journalisten stolz, dass er es "fast jeden Tag dabei" habe. Dabei ist das Tragen einer solchen Waffe in Deutschland strafbar. Der junge Mann ist Teil einer Gruppe von Jugendlichen, mit der sich Ronzheimer für ein Interview verabredet hat. Als er näherkommt, zündet die Bande ein paar Böller, es kracht laut. Der Journalist zuckt sichtlich zusammen - das Geräusch erinnert ihn an Detonationen in Kriegsgebieten. Warum sie böllern, erklären die 16- bis 21-Jährigen so: "Wir haben gute Laune". Die anderen haben keine Waffen dabei, "aber unsere Fäuste", wie sie sagen. Die Teenager sehen sich selbst als "Brüder". Jeden Tag treffen sie sich zum "Rumhängen". Alle wohnen in Hochhäusern in Jenfeld, einem strukturschwachen Stadtteil Hamburgs. Ihre Gesichter verbergen sie unter tief gezogenen Kapuzen, Tüchern und Schals.

Wir sind zu jedem korrekt, aber wenn einer falsch kommt, dann ... Jugendliches Mitglied einer Gang in Hamburg-Jenfeld

Zwei der Mitglieder haben Ärger mit Justiz und Polizei. Nach eigener Darstellung schlug einer von ihnen mit einer Machete auf am Boden Liegende ein. Mehrere Verletzte seien anschließend im Krankenhaus behandelt worden, einer davon mit einer Gehirnerschütterung. Sie hätten ihn zuerst angegriffen, sagt er. Ihm drohe im Fall einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe soll einen E‑Scooter gestohlen und den Besitzer dabei mit einem Messer bedroht haben. Nach eigenen Angaben ist er bereits wegen schwerer Körperverletzung vorbestraft. Ronzheimer will wissen, ob die jungen Männer "auf so einen Scheiß stolz sind". Die Antwort: "Nein, natürlich nicht". Aber dann schränkt der Scooter-Dieb ein: "Es hat Spaß gemacht, ich würde es wieder tun." Einer seiner Kumpels ergänzt:

Wenn wir etwas getan haben, das sich lohnt, sind wir alle bereit, ins Gefängnis zu gehen. Jugendliches Mitglied einer Gang in Hamburg-Jenfeld

Paul Ronzheimer ist nach dem Treffen "echt fassungslos". Die "hohe Gewaltbereitschaft und die niedrige Hemmschwelle" schockieren ihn. In seiner Reportage für die SAT.1-Reihe "Ronzheimer - Wie geht’s, Deutschland?" erfährst du, was die Teenager von ihrer Zukunft erwarten, wie sie ihre Lebensumstände beschreiben und wie ihre Eltern reagieren.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Jugendgewalt in Deutschland: So viele Fälle gibt es Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2024 knapp 5,84 Millionen Straftaten erfasst - 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Gewaltkriminalität stieg hingegen um 1,5 Prozent auf rund 217.277 Fälle - der höchste Stand seit 2007. Die Statistik meldet einen "besonders auffälligen Anstieg" von Gewaltkriminalität bei tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen. Die Zahl der unter 14-Jährigen stieg um 11,3 Prozent auf knapp 13.800, die der 14- bis 17-Jährigen um 3,8 Prozent auf rund 31.400. Im Fünf-Jahres-Vergleich sind die Zahlen noch alarmierender: Bei tatverdächtigen Jugendlichen beträgt der Zuwachs 33 Prozent, bei Kindern 67 Prozent. Kinder bis 14 Jahre sind in Deutschland nicht strafmündig. Für 14- bis 17-Jährige gilt das mildere Jugendstrafrecht. Über 18-Jährige sind zwar strafmündig. Doch Gerichte können in begründeten Fällen bis 21 Jahre das Jugendstrafrecht anwenden.

Warum werden Jugendliche gewalttätig? In "bestimmten Stadtteilen" kommt es häufiger zu Kriminalität und Gewalt, erklärt Dr. Susanne Prätor, Kriminologin und Professorin an der Polizeiakademie Niedersachsen. Das liege vor allem an "sehr armutsgeprägten Lebensverhältnissen". Betroffen seien oft Teenager, die keine sonstigen Freizeitaktivitäten haben und dadurch wenig Anerkennung erhalten.

Sie verbringen ihre Zeit mit anderen Jugendlichen, die ebenfalls in schwierigen Lebenslagen sind. Dr. Susanne Prätor, Kriminologin

Warum die Expertin eine Herabsetzung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre klar ablehnt und wieso das ihrer Ansicht nach sogar eine negative Wirkung hätte, siehst du in der Ronzheimer-Reportage. Zudem erfährst du, wieso die Postleitzahl für Jugendliche eine wichtige Identifikation bietet, wie Rapper Cemo mit seiner Musik seine Vergangenheit als junger Dealer verarbeitet und wie leicht Jugendliche in Polen an Waffen kommen.

