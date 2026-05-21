Schreckmoment
"Einmal gut geknattert": So reagieren "Rote Rosen"-Fans auf Gerds Bewusstlosigkeit
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Ausgerechnet der sonst so kontrollierte Gerd sorgt bei "Rote Rosen" für einen der aufregendsten Momente der letzten Folgen. Die Fans reagieren mit einer Mischung aus Mitgefühl und Galgenhumor.
Im beschaulichen Lüneburg wechseln sich gerade echte Höhen und Tiefen ab. Victoria (Caroline Schreiber) und Gerd (Ulrich Gebauer) scheinen endlich wieder zueinanderzufinden, da könnte eine Tragödie ihrer aufkeimenden Liebe ein jähes Ende bereiten. Die offizielle Instagram-Seite der Serie hat einen Ausschnitt mit den Fans geteilt und zahlreiche Reaktionen hervorgerufen.
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Dramatische Szenen nach romantischer Nacht
Victoria und Gerd liegen gemeinsam im Bett. Zunächst wirkt die Szene noch verspielt. Sie schaut ihren Geliebten an, der die Augen geschlossen hat und sich nicht bewegt. "Ich weiß genau, dass du nicht schläfst", neckt sie ihn. Doch plötzlich kippt die Stimmung und Victoria merkt, dass die Lage ernst ist.
Gerd reagiert nicht mehr und die Geschäftsfrau gerät sichtlich in Panik. Für viele Zuschauende kommt die Wendung überraschend, nachdem sich zwischen den beiden zuletzt endlich eine vorsichtige Annäherung entwickelt hatte.
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Zwischen Hoffnung und Gefühlschaos
Dabei hatte alles so romantisch begonnen. Nachdem Victoria und Gerd lange nicht sicher waren, ob sie ihren Gefühlen wirklich nachgeben sollen, kamen sie sich zuletzt wieder näher. Ein emotionaler Abend und ein gemeinsames Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie brachten die beiden endgültig zusammen.
Statt weiterer Missverständnisse folgte schließlich eine gemeinsame Nacht - doch am nächsten Morgen dann der Schock: Gerd muss mit Herzproblemen ins Krankenhaus gebracht werden. Für Victoria ist das offenbar ein schwerer Schlag, denn sie zieht sich emotional erneut zurück. Viele Fans fiebern deshalb nun mit, ob Gerd überlebt und die beiden doch noch eine echte Zukunft miteinander haben könnten.
Gemischte Reaktionen auf das Reel
Unter dem Instagram-Beitrag sammelten sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Kommentare. Viele Zuschauende zeigen sich vor allem besorgt über Gerds Zustand. "Das war echt traurig. Ich hoffe, dass es noch gut ausgeht", schreibt ein User.
Andere wiederum nehmen die Szene mit deutlich mehr Humor. Auch das Social-Media-Team von "Rote Rosen" hat einen der Kommentare herausgepickt und ihn gemeinsam mit dem Reel als Story geteilt. "Da wird einmal geknattert und er kriegt was mit dem Herzen. ALSO WIRKLICH", lautet der freche Spruch.
Der Kommentar wird von anderen Nutzer:innen geliked und mit lachenden Emojis bedacht. Gerade diese Mischung aus Drama und augenzwinkerndem Humor macht offenbar den Reiz der aktuellen Storyline aus.
Das Publikum lobt die neue Geschichte
Neben den witzigen Reaktionen gibt es aber auch viel Zuspruch für die Entwicklung rund um Victoria und Gerd. Viele Zuschauende finden, dass die Geschichte echte Emotionen in die Serie bringt und fiebern mit. Besonders Victoria steht dabei im Mittelpunkt. Die sonst oft distanzierte Geschäftsfrau zeigt plötzlich eine verletzliche Seite.
Deshalb hoffen die Fans nun, dass Gerd die gesundheitliche Krise übersteht und die beiden vielleicht doch noch ihr spätes Liebesglück finden. Ob aus dem Paar tatsächlich mehr wird, dürften die kommenden Folgen von "Rote Rosen" zeigen. Sicher ist jedoch: Die dramatische Bett-Szene hat die Fangemeinde nicht kaltgelassen. Und eigentlich spricht der humorvolle Umgang der Instagram-Seite mit dem ernsten Thema doch vielleicht tatsächlich für ein kommendes Happy End.
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