Tochter von Dr. Britta Berger
"Rote Rosen": Lilly Bergers Teenie-Rolle sorgt für geteilte Meinungen - "Der verzogene Fratz ist wieder da"
Typisch Teenie oder zu einseitig dargestellt? Unter den "Rote Rosen"-Fans wird gerade über eine Rolle rege diskutiert. Es geht um Lilly, die Tochter von Dr. Britta Berger.
Bereits seit 2012 ist sie immer wieder Teil der ARD-Telenovela "Rote Rosen": Lilly ist die Tochter von Hauptfigur Dr. Britta Berger (Jelena Mitschke) und ihrem Ex-Mann Ben Berger (Hakim-Michael Meziani).
Inzwischen ist sie ein Teenager und in den jüngsten Folgen, die immer montags bis freitags um 14:10 Uhr im Livestream bei Joyn zu sehen sind, sorgt sie für Gesprächsstoff unter den Zuschauer:innen der Serie.
Eine Figur entzweit "Rote Rosen"-Fans aktuell
Lilly kehrt überraschend von einem Frankreich-Urlaub mit einer Freundin und deren Eltern nach Lüneburg zurück. Die Eltern der Freundin hätten vorzeitig abreisen müssen, gibt sie als Grund vor und lädt ihre Mutter zu einer heimischen Wellness-Behandlung ein.
Doch wie sich bald herausstellt, hat die vorzeitige Rückkehr von Lilly andere Hintergründe und die plötzliche Einladung hatte vor allem den Sinn, an das Smartphone ihrer Mutter zu gelangen, um dort unliebsame Nachrichten zu löschen.
"Der verzogene Fratz": Fans regen sich über Lilly auf
Denn: Lilly hatte gelogen. Weil sie und ihre Freundin es mit einem Urlaubsflirt übertrieben hatten und völlig "außer Rand und Band" waren, haben die Eltern der Freundin den Urlaub abgebrochen. Mama Britta ist sichtlich enttäuscht, als sie das erfährt.
Über Lilly wird im Netz bei "Rote Rosen"-Fans nun rege diskutiert. Einige Zuschauer:innen stören sich daran, wie die Figur gezeichnet ist. "Ist der verzogene Fratz wieder da", kommentiert eine Userin auf der Facebook-Seite der ARD-Serie.
"Man könnte die Rolle auch mal netter gestalten"
Eine andere Zuschauerin sieht das ähnlich und kritisiert: "Es wäre doch auch schön, wenn sie mal nett und unkompliziert sein könnte. Ein Kind ist nicht nur aufsässig, berechnend und gemein. Man könnte die Rolle auch mal netter gestalten." Bei Lilly scheine es mit dem Rebellentum "kein Ende" zu geben, pflichtet ihr eine weitere Stimme bei.
Es gibt aber auch Kommentator:innen, die das ganz anders sehen und die Figur von Lilly genau so stimmig finden. Ein Zuschauer betont: "Alle Rollen in 'Rote Rosen' als nett oder normal zu gestalten, wäre aber doch langweilig." Ein anderer sieht es genauso: "Nein, sie soll rebellieren und nicht brav sein."
Lilly wird bei "Rote Rosen" von Zwillingsschwestern gespielt
Lilly habe sich im Gegenteil zu ihrem Vorteil verändert, meinen weitere User:innen. So hebt eine Zuschauerin hervor: "Ich finde, dass sie eine ganz normale Jugendliche ist und nicht mehr die ewig nörgelnde und mies dreinschauende Lilly!"
Im echten Leben verbergern sich hinter Lilly übrigens zwei Teenagerinnen. Die Rolle wird von den Zwillingsschwestern Lilly und Lylou Röder gespielt. So können sie sich bei den Dreharbeiten abwechseln. In der Serie spielen sie seit Folge 1.302 mit, die im Juli 2012 ausgestrahlt wurde.
