Umstrittene Beziehung "Sie lässt ihn bestimmt hängen": Simons Liebes-Geständnis bei "Rote Rosen" spaltet Fans Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Lars-Ole Grap Simon (Thore Lüthje) steht Valerie (Maike Johanna Reuter) nach ihrem finanziellen Rückschlag bei - steckt mehr dahinter? Bild: NDR

Seit Wochen nimmt die Beziehung zwischen Simon und Valerie in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" an Intensität zu. Jetzt sorgt ein emotionaler Moment für besonders starke Reaktionen. Auf Instagram zeigt sich schnell: Die Fans sind sich alles andere als einig.

"Rote Rosen": Kommt jetzt das Happy End für Simon und Valerie? Die Beziehung zwischen Simon und Valerie bei "Rote Rosen" entwickelte sich über Monate in kleinen Schritten. Aus einer zunächst zaghaften Anziehung wurde mehr - und weniger, als Konflikte und Unsicherheiten die Annäherung immer wieder unterbrachen. Nähe und Distanz wechselten sich ab, bis sich die Wege der beiden zeitweise trennten. Jetzt, kurz vor der Sommerpause, scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Wer Simon in der Serie verfolgt hat, erkennt: Er weiß, mit wem er es zu tun hat. Und liebt trotzdem. Genau das bewegt viele Fans. "Die Rolle Simon hat sich besonders in den letzten Monaten ganz wunderbar entwickelt", schreibt eine Person unter dem Instagram-Beitrag und ergänzt: "Ich finde, jeder braucht einen Simon. Also Mitbewohner, Vater, Freund oder Partner." Ein anderer Fan bringt es mit wenigen Worten auf den Punkt: "Irgendwie wünscht man sich ein Happy End für die beiden." Und wieder andere sind schlicht überwältigt von der Intensität des Moments: "Ihr beiden habt mich in der Szene seelentief berührt."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Rote Rosen": Heftige Kritik an Valerie - Fans sorgen sich um Simon Parallel dazu finden sich unter dem Beitrag auf Social Media auch Kommentare, die weniger von Rührung als von echter Sorge getragen sind - um Simon. "Ach Simon, ich würde dir eine weniger egoistische, neidische und gemeine Freundin wünschen. Du bist so ein toller, liebenswerter Mann", schreibt eine Person. "Armer Simon", fasst es jemand anderes in zwei Worten zusammen - und trifft damit eine Stimmung, die sich durch viele Reaktionen zieht. Die Prognosen fallen entsprechend düster aus: "Sie lässt ihn bestimmt hängen." Was folgt, ist eine Debatte, die weit über die Figur hinausgeht. Warum tut sich jemand so etwas an? "Manche Menschen stehen halt auf Erniedrigung und Selbstkasteiung", schreibt eine Person. Und schließlich, vielleicht der härteste Satz in der ganzen Kommentarspalte: "Wie kann man denn einen Menschen lieben, an dem nichts liebenswert ist?"

Warum stehen Männer immer auf solche Frauen? Unvorstellbar. Kommentar auf Instagram

Valerie, so die verbreitete Lesart unter den Kritikerinnen und Kritikern, sei zu sehr auf das eigene Fortkommen fixiert, zu wenig bereit, sich emotional zu öffnen. "Simon verdient eine liebevolle, empathische Partnerin. Valerie denkt nur an sich", lautet ein weiterer Kommentar. Was die Diskussion interessant macht, ist, dass selbst viele der skeptischen Stimmen nicht aufgegeben haben. Sie zweifeln nicht an Simon - sie zweifeln an Valerie. "Valerie liebt Simon, kann es sich und ihm aber nicht eingestehen", meint eine Person. Eine andere findet ähnliche Worte: Valeries Kopf sage ihr, sie brauche einen Reichen - ihr Herz denke offenbar anders. Und tatsächlich: Wer Valeries Figur über die Monate beobachtet hat, wird kaum übersehen haben, dass sie in letzter Zeit alte Muster zunehmend hinterfragt. Simon scheint dabei keine unbedeutende Rolle zu spielen.