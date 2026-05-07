Am 23. August gibt es neue Folgen Sommerpause verlängert: So lange müssen Fans auf "Rote Rosen" verzichten Veröffentlicht: Vor 39 Minuten von Joyn Redaktion Im Rosenhaus wird es im Sommer für zehn Wochen still, bevor es dann Ende August turbulent weitergeht. Bild: ARD/Nicole Manthey

Der Sommer ist für viele die schönste Jahreszeit. Nur Serienfans müssen auf ihre liebsten Formate verzichten. Auch dieses Jahr baut die ARD die Sommerpause ihrer täglichen Erfolgsserien erneut aus und die Unterbrechung wird länger als zuletzt.

Laue Sommernächte, leckeres Eis, ganz viel Sonne - der Sommer ist für viele ein Traum. Doch ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedes Jahr, denn das Erste schickt die Vorabendserien in die Pause. Bereits am 12. Juni läuft die vorerst letzte neue Folge. Danach verschwindet "Rote Rosen" für mehrere Wochen aus dem Nachmittagsprogramm. Die Rückkehr ist erst für den 23. August vorgesehen. Damit müssen Zuschauende rund zehn Wochen auf neue Geschichten aus Lüneburg verzichten. Im vergangenen Jahr dauerte die Pause noch etwa neun Wochen.

ARD setzt im Sommer auf Sport und Wiederholungen Während der Unterbrechung plant Das Erste ein alternatives Nachmittagsprogramm. Gezeigt werden unter anderem ältere Fernsehfilme sowie umfangreiche Sportübertragungen. Vor allem die Tour de France soll erneut viel Sendezeit erhalten. Die Fußball-WM in Nordamerika wird hingegen tagsüber kaum Auswirkungen aufs Programm haben, da die meisten Spiele erst am Abend stattfinden. Die längere Pause hängt mit Sparmaßnahmen innerhalb der ARD zusammen. Künftig entstehen pro Jahr deutlich weniger neue Episoden als bisher. Das gilt sowohl für "Rote Rosen" als auch für "Sturm der Liebe". Somit wird von bisher rund 220 bis 230 Folgen auf 170 bis 180 Episoden pro Jahr gekürzt.