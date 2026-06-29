Diskussionen um Post Ex-"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Expertin Vanessa Blumhagen zeigt sich im Bikini - und löst Kontroverse aus Veröffentlicht: Vor 32 Minuten von C3 Newsroom Vanessa Blumhagen hat mit Bikini-Aufnahmen von sich unterschiedliches Feedback ausgelöst. Bild: Future Image

Vanessa Blumhagen, die frühere Promi-Expertin beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat Bikini-Fotos von sich gepostet. Sie plädiert für ein positives Körpergefühl - erntet aber auch kritische Reaktionen.

Vanessa Blumhagen veröffentlicht Bilder von sich im Bikini - und hat eine Botschaft Dieser Post sorgt für Diskussionen. Die frühere Society-Expertin beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen", Vanessa Blumhagen, hat Aufnahmen von sich im Bikini auf Instagram veröffentlicht. Auf dem ersten Bild, das sie mit den Worten kommentiert, "Vanessa im Bikini: Was alle sehen", steht die 48-Jährige im schwarzen Zweiteiler braungebrannt und mit beeindruckender Figur vor dem Spiegel. Sie schreibt dazu: "Geben wir es doch zu: Wir alle versuchen auf Social Media, unsere beste Seite zu zeigen. Gutes Licht, bisschen den Bauch einziehen, vorteilhafte Pose: So wie wir uns am liebsten sehen - das zeigen wir der Welt." Wenn wir aber das Handy zur Seite legten und allein seien, "dann sehen wir die Realität. Jeder von uns hat Narben oder Stellen, die uns nicht so gut gefallen", fährt sie fort.

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Vanessa Blumhagen: "Das bin halt auch ich" In den folgenden Fotos zeigt Blumhagen solche Stellen dann von sich - dazu zählt eine Nahaufnahme von leichten Dehnungsstreifen an einem ihrer Oberschenkel. Diese seien durch Blumhagens Gewichtszu- und abnahme infolge ihrer Hashimoto-Erkrankung und der Perimenopause entstanden, erläutert sie. Über die Autoimmunerkrankung hat Blumhagen bereits wiederholt öffentlich gesprochen und unter anderem das Buch "Mein Leben mit Hashimoto" verfasst. Eine andere Aufnahme zeigt eine Narbe an ihrem Bauch, die von Spritzen herrühre, die sie sich lange für die Leber selbst habe geben müssen. Und das dritte Foto ihrer Oberschenkel beschreibt sie so: "Dank einer Mastozytose bekomme ich an meinen Beinen immer mehr braune Flecken, die bei Reibung zu Bläschen werden und Narben hinterlassen können." All das störe sie "mal mehr, mal weniger. Aber das bin halt auch ich." Dieser Post ist ein Plädoyer für Selbstakzeptanz und Body-Positivity, weg von überzogenen Schönheitsidealen.

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