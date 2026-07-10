Rezept aus der Sendung
Kartoffelpuffer und Eierkuchen: Bei diesen sechs Rezepten aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" wird jeder fündig
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zeigt dir sechs abwechslungsreiche Rezepte von herzhaften Kartoffelpuffern bis zu fluffigen Eierkuchen. Ob süß oder herzhaft, in dieser Sammlung ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.
Klassischer Eierkuchen
Zutaten (für 4 Personen/circa 8 Eierkuchen)
250 g Weizenmehl
500 ml Milch
3 Eier
1 Prise Salz
1 EL Zucker (optional)
2 EL geschmolzene Butter oder neutrales Öl
Butter oder Öl zum Ausbacken
Zubereitung
Mehl und Salz in einer Schüssel mischen.
Eier und etwa die Hälfte der Milch verrühren.
Nach und nach das Mehl einarbeiten.
Restliche Milch und Butter unterrühren.
Den Teig 10-15 Minuten ruhen lassen.
Eine Pfanne leicht einfetten und dünne Eierkuchen von beiden Seiten goldbraun backen.
Serviervorschläge: Apfelmus, Marmelade, Zimt-Zucker oder einfach pur.
Herzhafter Eierkuchen mit Käse, Schinken und Kräutern
Zutaten für den Grundteig:
250 g Mehl
500 ml Milch
3 Eier
1 Prise Salz
2 EL Öl
Zutaten für die Füllung
150 g geriebener Gouda oder Emmentaler
150 g Kochschinken in Würfeln
2 Frühlingszwiebeln in Ringen
2 EL gehackte Petersilie Pfeffer
Optional: etwas Schnittlauch oder Rucola
Süßer Eierkuchen mit Vanillequark, Beeren und karamellisierten Nüssen
Zutaten für den Grundteig
250 g Mehl
500 ml Milch
3 Eier
1 Prise Salz
1 EL Zucker
1 TL Vanilleextrakt
2 EL Butter
Zutaten für die Füllung
250 g Vanillequark
200 g gemischte Beeren
50 g gehackte, karamellisierte Mandeln oder Haselnüsse
Puderzucker
Etwas Honig oder Ahornsirup
Frische Minze
Der Klassiker - Kartoffelpuffer
Zutaten (für 4 Personen)
1 kg festkochende Kartoffeln
1 Zwiebel
2 Eier
3 EL Mehl
1 TL Salz Pfeffer
1 Prise Muskat
Pflanzenöl oder Butterschmalz zum Ausbacken
Zubereitung
Kartoffeln schälen und grob reiben.
Zwiebel fein reiben und mit den Kartoffeln vermengen.
Die Kartoffelmasse gut ausdrücken, damit überschüssige Flüssigkeit entfernt wird.
Eier, Mehl, Salz, Pfeffer und Muskat unterrühren. Öl oder Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen.
Je 2 EL Kartoffelmasse in die Pfanne geben, flach drücken und von jeder Seite 3-4 Minuten goldbraun und knusprig ausbacken.
Auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Dazu passt: Apfelmus oder Kräuterquark.
Herzhafte Kartoffelpuffer mit Räucherlachs und Kräuterfrischkäse
Zutaten für den Kartoffelpuffer
Grundrezept
Zutaten für das Topping
200 g Räucherlachs
200 g Kräuterfrischkäse
1 kleine Salatgurke
1 Bund Dill
1 EL Zitronensaft
Frisch gemahlener Pfeffer
Zitronenspalten
Süße Kartoffelpuffer mit karamellisierten Äpfeln und Vanillequark
Zutaten für den Kartoffelpuffer
Grundrezept
1 EL Zucker
½ TL Zimt
Zutaten für das Topping
2 Äpfel
30 g Butter
2 EL brauner Zucker
½ TL Zimt
250 g Vanillequark
2 EL gehackte Walnüsse oder Mandeln
Puderzucker
Frische Minze
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