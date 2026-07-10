Sommerliche Leckereien: Vegetarische Grill-Rezepte aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Für den Dip den Feta fein zerbröseln und mit allen anderen Zutaten verrühren. Nach Belieben würzen und mit Kräutern verfeinern.

Die Maiskolben in der Breite halbieren und noch mal vierteln, sodass kleine "Rippchen" entstehen.

Mit geschmolzener Butter, Paprika, Knoblauch, Salz und Pfeffer vermengen.