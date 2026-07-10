Aus der Sendung
Sommerliche Leckereien: Vegetarische Grill-Rezepte aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Du suchst nach unkomplizierten Grillrezepten, die auch Vegetarier:innen begeistern? Diese drei sommerlichen Highlights aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" verwandeln deinen nächsten Grillabend in ein Fest
Gegrillter Lauch (für 4 Personen)
Zutaten:
Zutaten:
2 Porree
Nach Bedarf:
Geröstete Mandeln
Geriebener Parmesan
Biozitrone
Olivenöl
Salz und Pfeffer
Zubereitung:
Lauch längs halbieren und vorsichtig waschen, sodass alle Schichten zusammenhalten.
Die Schnittfläche mit Öl bestreichen und bei hoher Hitze auf der Schnittseite grillen, bis er goldbraun ist. Lauch wenden, erneut ölen und ebenfalls grillen.
Zum Servieren mit Zitronensaft beträufeln und mit Zitronenzeste, Salz, Parmesan und gehackten Mandeln bestreuen.
Ananas-Halloumi-Spieße (für 4 Personen)
Zutaten:
1 Ananas
2 Halloumi
Schaschlikspieße
Nach Bedarf:
Ahornsirup
Olivenöl
Chili-Flocken
Salz
Zubereitung:
Ananas und Halloumi in etwa gleichgroße Stücke schneiden und abwechselnd auf Spieße stecken. Grillen
Grillen, bis der Halloumi goldbraun ist und die Ananas leicht karamellisiert.
Für das Dressing etwas Olivenöl, Ahornsirup, Chili und Salz nach Bedarf verrühren und die Spieße nach dem Grillen damit beträufeln.
Mais-"Rippchen" (für 4 Personen)
Zutaten für den Dip:
1 Fetakäse
250 g Mayonnaise
250 g Sour Cream
Nach Bedarf:
Limettensaft
Chiliflocken
Knoblauchpulver
Zutaten für den Mais:
4 Maiskolben
6 EL geschmolzene Butter
Nach Bedarf:
Limetten
Koriander oder Petersilie
Salz und Pfeffer
Paprikapulver
Knoblauchpulver
Zubereitung:
Für den Dip den Feta fein zerbröseln und mit allen anderen Zutaten verrühren. Nach Belieben würzen und mit Kräutern verfeinern.
Die Maiskolben in der Breite halbieren und noch mal vierteln, sodass kleine "Rippchen" entstehen.
Mit geschmolzener Butter, Paprika, Knoblauch, Salz und Pfeffer vermengen.
Die "Rippchen" grillen, bis der Mais weich ist und Röstaromen entwickelt. Mit dem Dip und Limettenspalten servieren.
Immer noch hungrig? Sieh im Clip, wie erfrischendes Sommer-Burrata mit Pfirsich zubereitet wird.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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