Anfang Juli wurde überraschend bekannt, dass sich "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert und seine Frau Steffi Brungs getrennt haben. Nun nahm er sich eine kleine Auszeit auf Ibiza - mit einer FFS-Kollegin.

Chris Wackert genießt 48 Stunden Ibiza mit "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Kollegin

Die Nachricht kam für die Fans unerwartet: Anfang Juli wurde bekannt, dass "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Chris Wackertund seine RTL-Kollegin Steffi Brungs kein Paar mehr sind. Nach zwölf gemeinsamen Jahren - sieben davon verheiratet - bestätigten sie ihr Liebes-Aus. Nähere Details, etwa zu den Gründen der Trennung, wurden nicht bekannt gegeben.

Jetzt hat sich Chris Wackert eine kleine Auszeit auf der spanischen Ferieninsel Ibiza gegönnt - und das nicht allein, sondern gemeinsam mit seiner FFS-Kollegin Alina Merkau und deren Ehemann Rael Hoffmann. Auf Instagram veröffentlichte Wackert eine Reihe von Bildern aus dem Kurzurlaub. Darauf zeigt er sich Arm in Arm mit dem Paar, er posiert vor einem Swimmingpool und präsentiert die Traumkulisse von Ibiza.

Dazu schreibt er: "48 Stunden Ibiza" und sendet eine "dicke Umarmung" an Alina und ihren Mann. Das gefiel auch "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Kollegin Marlene Lufen. Sie kommentierte die Bilder begeistert mit den Worten: "Wir kommen jetzt alle hinterher!" Chris Wackert antwortete: "Gefällt mir sehr die Vorstellung."