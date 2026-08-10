Auszeit nach Trennung
Mit dieser "Frühstücksfernsehen"-Kollegin war Chris Wackert auf Ibiza
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Anfang Juli wurde überraschend bekannt, dass sich "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert und seine Frau Steffi Brungs getrennt haben. Nun nahm er sich eine kleine Auszeit auf Ibiza - mit einer FFS-Kollegin.
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Chris Wackert genießt 48 Stunden Ibiza mit "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Kollegin
Die Nachricht kam für die Fans unerwartet: Anfang Juli wurde bekannt, dass "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Chris Wackertund seine RTL-Kollegin Steffi Brungs kein Paar mehr sind. Nach zwölf gemeinsamen Jahren - sieben davon verheiratet - bestätigten sie ihr Liebes-Aus. Nähere Details, etwa zu den Gründen der Trennung, wurden nicht bekannt gegeben.
Jetzt hat sich Chris Wackert eine kleine Auszeit auf der spanischen Ferieninsel Ibiza gegönnt - und das nicht allein, sondern gemeinsam mit seiner FFS-Kollegin Alina Merkau und deren Ehemann Rael Hoffmann. Auf Instagram veröffentlichte Wackert eine Reihe von Bildern aus dem Kurzurlaub. Darauf zeigt er sich Arm in Arm mit dem Paar, er posiert vor einem Swimmingpool und präsentiert die Traumkulisse von Ibiza.
Dazu schreibt er: "48 Stunden Ibiza" und sendet eine "dicke Umarmung" an Alina und ihren Mann. Das gefiel auch "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Kollegin Marlene Lufen. Sie kommentierte die Bilder begeistert mit den Worten: "Wir kommen jetzt alle hinterher!" Chris Wackert antwortete: "Gefällt mir sehr die Vorstellung."
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Auch Steffi Brungs hatte sich aus dem Urlaub gemeldet
Auf Ibiza war er mit Alina Merkau und ihrem Mann in bester Begleitung, denn sie sind echte Experten für die Insel. Im vergangenen Sommer waren sie mit ihren beiden Kindern für ein Jahr nach Ibiza ausgewandert und haben über ihre Erfahrungen in dem Podcast "Out of Office – Ein Jahr auf Ibiza mit Alina und Rael" berichtet. Ende Juni sandten sie die vorerst letzte Folge, in der sie ihre Koffer packten und vor der Rückkehr nach Deutschland standen.
Mit persönlichen Worten hatte sich kürzlich auch Steffi Brungs aus dem Urlaub bei ihren Fans gemeldet. Sie postete eine Reihe von Bildern, die sie im Griechenland-Urlaub zeigten. Dazu schrieb die 37-Jährige bei Instagram: "In diesen Zeiten meine Familie und Freunde so nah bei mir zu haben, ist so heilsam. Ich bin dankbar für diese Menschen und diesen gemeinsamen Urlaub!“
Die Moderatorin fügte offensichtlich mit Blick auf ihre Trennung hinzu: "Was hilft euch, wenn im Leben plötzlich alles anders kommt als geplant?"
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Im Clip: Chris Wackert über sein Privatleben
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