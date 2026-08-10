Eltern und ihre Erwartungen FFS-Podcast: Als Mutter zu lasch? Marlene Lufen über ihren Erziehungsstil Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Lars-Ole Grap Marlene Lufen spricht in ihrem Podcast über die Herausforderungen des Mutterseins und ihren persönlichen Blick auf Erziehung. Bild: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Im Beruf ist die SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen ehrgeizig und diszipliniert. Als Mutter ihrer zwei inzwischen erwachsenen Kinder musste sie dagegen lernen, nicht alles beschleunigen und beeinflussen zu wollen.

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"M wie Marlene": SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen über ihren Erziehungsstil In der aktuellen Folge ihres Podcasts "M wie Marlene" spricht die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen über ihre Erfahrungen als Mutter. Sie sei keine Mutter gewesen, die ihre Kinder ständig angetrieben habe, räumt Lufen ein - doch wenn etwas nicht leicht von der Hand gegangen sei oder erst einmal eine Pause gebraucht habe, habe sie schon gedacht, es müsse eigentlich alles "ein bisschen schneller gehen." Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr die ersten Versuche ihrer Tochter auf dem Eis, bei denen sie immer wieder stürzte. Lufen habe dabei gedacht: "Oh Gott, das geht ja gar nicht." Heute weiß sie: Ihre Ungeduld sagt mehr über die eigenen Erwartungen als über die Fähigkeiten des Kindes aus.

Wenn ich ehrlich bin, musste ich meine Mutteransprüche ab und zu auch mal ein bisschen, sagen wir mal relativieren [...] Marlene Lufen

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Im Podcast mit Marlene Lufen: Was Franziska van Almsick ihr über Leistungsdruck bei Kindern sagt Im Gespräch mit Franziska van Almsick geht es um den Druck, den Eltern - bewusst oder unbewusst - auf ihre Kinder ausüben können. Van Almsick kennt Leistungsdruck aus eigener Erfahrung. Mit 14 Jahren gewann sie bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona Silber und wurde zum internationalen Schwimmstar. Gerade deshalb sei es wichtig, Kindern Raum für eigene Interessen und Talente zu lassen. Eltern sollten sie dabei unterstützen, ihren Weg zu finden, sagt van Almsick. Ob sie später einen handwerklicher Beruf ergreifen oder eine Karriere im Leistungssport werde, sei zweitrangig. Entscheidend sei, dass die Kinder mit ihrem Leben glücklich sind. Lufen spricht dabei auch über die besondere Situation von Kindern, deren Eltern selbst beruflich sehr erfolgreich sind. Sie müssten ihren eigenen Weg finden, ohne ständig am Erfolg der Erwachsenen gemessen zu werden.

Marlene Lufen über Erziehung: Nähe, Freiraum und Unterstützung für ihre Kinder Marlene Lufens Haltung zur Erziehung zeigt sich auch in anderen Podcast-Gesprächen. In einer Episode "Alle meine Eltern" mit Evelyn Weigert im vergangenen Jahr beschreibt sie ihre Familie als eng verbunden. Einen festen Erziehungsplan habe es bei ihr nie gegeben. Stattdessen setzt sie auf Nähe, Wärme, körperliche Zuwendung und Freiräume. Dass Freiraum allerdings nicht bedeutet, Kinder mit ihren Problemen allein zu lassen, zeigt die 40. Episode von "M wie Marlene". Hier erzählt die SAT.1-Moderatorin dem Kinder- und Jugendpsychologen Dr. Thomas Fuchs von einer schwierigen Situation mit ihrer Tochter, die damals unter Liebeskummer litt und sich zurückzog. Lufen setzte sich auf den Boden des Kinderzimmers und blieb dort, bis ihre Tochter mit ihr sprach. Sie akzeptierte deren Widerstand, wollte ihr aber zugleich zeigen: Ich bin da und lasse dich mit diesem Problem nicht allein.

SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen: Warum ihre Kinder selbstbewusst Nein sagen sollen Ihre Kinder sollen selbstbewusst für sich einstehen und Nein sagen können. Gleichzeitig weiß Lufen, dass Erziehung nicht nach einem festen Plan funktioniert. Gerade beim Thema Leistung scheint sie ihren eigenen Anspruch deshalb zunehmend zurückzunehmen. Seit ihrer Trennung von Moderator Claus Lufen im Jahr 2019 spricht sie zudem immer wieder über die Belastung durch Erziehungsarbeit. Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" macht sie sich dabei auch für mehr Unterstützung und Anerkennung von Alleinerziehenden stark.