Lern ihn besser kennen Karriere und Privatleben: "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Philipp Isterewicz im Porträt Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Moderator, Podcaster und TV-Gesicht Philipp Isterewic. Bild: Joyn

Der Münchner Philipp Isterewicz beherrscht die Kunst, Entertainment und Authentizität zu verbinden. Ob als Radio- und Fernsehmoderator oder Podcaster - der Journalist ist ein echter Publikumsliebling.

Heute ist er das Gesicht für die Nachrichten im "SAT.1-Frühstücksfernsehen", den Weg in die Medienbranche hat Philipp Isterewicz aber schon früh eingeschlagen. Er gilt als jemand, der zuhört und weiß, wie Unterhaltung in Kombination mit Wissensvermittlung funktioniert: über Nähe, echtes Interesse und Empathie. Dieses Talent hat dem 34-Jährigen in den vergangenen Jahren Türen in der deutschen Radiolandschaft geöffnet, wo er mit Humor und Spaß an der Arbeit sein Publikum und Kolleg:innen für sich gewinnen konnte.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und sonntags ab 9 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream auf Joyn

Vom Radiomikrofon vor die Fernsehkamera Auch wenn seine Karriere 2008 bei Radio Rockantenne begonnen hat und er im Anschluss für Sender wie bigFM, 1LIVE sowie N-Joy arbeitete, kennt man seit 2015 nicht mehr nur seine Stimme. Denn seit etwas mehr als zehn Jahren steht Isterewicz auch vor der Kamera. Angefangen hat er bei köln.tv, 2017 trat er zum ersten Mal in der ARD als Gastmoderator beim 25-jährigen Jubiläum des "Morgenmagazins" auf. Neben Reportage-Formaten auf YouTube für Funk, seiner Tätigkeit als DJ und der Moderation des Regionalprogramms "17:30 Uhr SAT.1 NRW", gehört Philipp Isterewicz seit 2022 auch fest zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Team. In der ":newstime" informiert er das Publikum über tagesaktuelles Geschehen und interessante Ereignisse. Sein Stil ist dabei unaufgeregt und präzise, ob im Studio, vor der Kamera oder auf Social Media. Egal, in welchem Format: Isterewicz bleibt sich treu und holt seine Zuschauer:innen ab - aber auch seine Zuhörer:innen. Denn 2024 hat der Moderator gemeinsam mit Yasmin Polat zwei Staffeln lang durch den Podcast "Skandal Skandal" geführt, in dem die Geschichten hinter den spannendsten Scams und Skandalen erzählt wurden.

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So lebt Philipp Isterewicz Privat zeigt sich der Moderator auf seinem Instagram-Account mal beim Familienurlaub am Strand, oft mit seinem inzwischen verstorbenen Hund Max und regelmäßig bei der Arbeit. Ob lässige Outfit-Posts, Behind-the-Scenes-Eindrücke aus dem TV-Studio oder Ausschnitte vom "Frühstücksfernsehen" - er sieht sich selbst zwar nicht als großen Entertainer, teilt aber gern Einblicke in sein Leben. "Ich versuche immer alles persönlich und authentisch zu moderieren. Ich selber bin aber null so der One-Man-Show-Typ oder grundsätzlich ein Unterhalter", verrät er im "SAT.1-Frühstücksfernsehen".