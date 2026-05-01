Carolin Sophie Berscheid hat "Ja" gesagt: Die SAT.1-"Frühstücksfernsehen"-Reporterin verkündet im Griechenland-Urlaub ihre Verlobung und zeigt ihren Fans auf Instagram emotionale Bilder vom Antrag.

"Breaking News“ aus der Ferne: Carolin Sophie Berscheid, Reporterin und Host beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat sich verlobt. Auf Instagram meldet sie sich dafür aus ihrer Social-Media-Pause zurück und zeigt Fotos und Clips eines romantischen Antrags in Griechenland. Dazu schreibt sie, es sei "der bisher schönste Urlaub" ihres Lebens - viel mehr muss sie gar nicht sagen, der Ring und die Bilder sprechen für sich.

Unter dem Beitrag sammeln sich Glückwünsche von Fans und Kolleg:innen. Auch Marlene Lufen und Alina Merkau freuen sich mit dem Paar. Über ihren Verlobten ist bislang wenig bekannt, Berscheid hält ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus und nutzt ihren Account vor allem für Einblicke hinter die Kulissen des Frühstücksfernsehens und ihren Reporter-Alltag.