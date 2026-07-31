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Fünf Zutaten, fünf Minuten

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Rezept für die schnelle "Blitz-Bowl"

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Perfekt für ein schnelles Frühstück.

Bild: SAT.1, KI generiert

Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" werden dir schnelle, gesunde und einfache Rezepte gezeigt. Hier erfährst du, wie du die "Blitz-Bowl" zubereitest.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Zutaten für eine Portion

  • 15 g getrocknete Aroniabeeren, ungesüßt

  • 1 kleiner heimischer Apfel

  • 40 g zarte Haferflocken

  • 150 g Naturjoghurt ohne Zuckerzusatz

  • 1 gestrichener Esslöffel frisch geschrotete Leinsamen

  • etwas warmes Wasser zum Einweichen

Zubereitung

  1. Die getrockneten Aroniabeeren klein schneiden, mit etwas warmem Wasser übergießen und etwa fünf Minuten quellen lassen. Das macht sie weicher und nimmt ihnen ein wenig von ihrer herben Strenge.

  2. Währenddessen den Apfel gründlich waschen und mitsamt der Schale grob reiben. Anschließend Aronia samt Einweichwasser, Apfel, Haferkleie, Naturjoghurt und Leinsamen miteinander verrühren.

Fertig ist eine schnelle Mahlzeit, bei der sämtliche Hauptzutaten aus heimischer beziehungsweise regionaler Erzeugung stammen können.

Im Clip: So bereitest du einen sommerlichen Burrata zu

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Abkühlung mit Sommer-Burrata

Verfügbar auf JoynVideoclip • 09:11 Min • Ab 12

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

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