Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Probiere Käsespätzle und Kaiserschmarrn nach den Rezepten von Starkoch Anton Behnke
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zeigt Starkoch Anton Behnke wie er die Klassiker Käsespätzle und Kaiserschmarrn auf seine Art zubereitet. Hier findest du seine Rezepte.
Käsespätzle-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
Zutaten für die Spätzle:
ca. 500 g Mehl
5–6 Eier
etwa 200–250 ml Wasser
1 TL Salz
etwas Muskat
Zutaten für die Sauce:
1–2 Zwiebeln
Butter
ca. 200 g geriebener Bergkäse oder Emmentaler
ca. 100 g würziger Käse (z. B. Appenzeller oder Allgäuer Bergkäse)
Salz
Pfeffer
Muskat
Zutaten für die Röstzwiebeln:
2 Zwiebeln
Butter oder Öl
Zubereitung
1. Spätzleteig
Mehl, Eier, Salz und Muskat in eine Schüssel geben. Nach und nach Wasser hinzufügen. Den Teig mehrere Minuten kräftig schlagen, bis er Blasen wirft und zäh vom Löffel reißt. Etwa 10 Minuten ruhen lassen.
2. Röstzwiebeln
Zwiebeln in feine Streifen schneiden. In Butter langsam goldbraun und knusprig rösten. Herausnehmen und beiseitestellen.
3. Spätzle kochen
Salzwasser zum Kochen bringen. Den Teig durch einen Spätzlehobel oder eine Presse ins Wasser geben. Sobald die Spätzle oben schwimmen, herausnehmen.
4. Käsesauce
Etwas Butter in einer Pfanne schmelzen. Den geriebenen Käse nach und nach einrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
5. Fertigstellen
Die frisch gekochten Spätzle direkt in die Käsesauce geben. Alles gut vermengen, bis die Spätzle schön cremig sind. Mit den knusprigen Röstzwiebeln servieren.
Tipp
Mit diesem Käse-Mix werden die Käsespätzle besonders cremig und aromatisch.
200 g Allgäuer Bergkäse
150 g Emmentaler
100 g Appenzeller
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Kaiserschmarrn-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
3 Eier (getrennt)
30 g Puderzucker (für das Eiweiß)
1 Päckchen Vanillezucker (oder 1 TL Vanillezucker)
1 Prise Salz
120 ml Milch
80 g Mehl
30–40 g Butter (für die Pfanne)
1–2 EL Zucker (zum Karamellisieren)
Zubereitung
Eier trennen.
Eiweiß mit dem Puderzucker steif schlagen.
Eigelb mit Vanillezucker, Salz und Milch verrühren.
Mehl unterrühren, bis ein glatter Teig entsteht.
Den Eischnee vorsichtig unterheben.
Butter in einer großen Pfanne schmelzen.
Teig hineingeben und bei mittlerer Hitze stocken lassen.
Wenden (oder vierteln und wenden), anschließend mit zwei Gabeln oder Pfannenwendern in Stücke reißen.
1–2 EL Zucker darüberstreuen und kurz karamellisieren lassen.
Mit Puderzucker bestäuben und nach Belieben mit Apfelmus, Zwetschgenröster oder Beeren servieren.
Hier zeigt dir Anton Behnke wie du die perfekte Rahmsoße hinbekommst
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