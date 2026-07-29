zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Probiere Käsespätzle und Kaiserschmarrn nach den Rezepten von Starkoch Anton Behnke

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Diese Klassiker sind perfekt für jeden Anlass.

Bild: SAT.1, KI generiert

Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zeigt Starkoch Anton Behnke wie er die Klassiker Käsespätzle und Kaiserschmarrn auf seine Art zubereitet. Hier findest du seine Rezepte.

Käsespätzle-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten

Zutaten für die Spätzle:

  • ca. 500 g Mehl

  • 5–6 Eier

  • etwa 200–250 ml Wasser

  • 1 TL Salz

  • etwas Muskat

Zutaten für die Sauce:

  • 1–2 Zwiebeln

  • Butter

  • ca. 200 g geriebener Bergkäse oder Emmentaler

  • ca. 100 g würziger Käse (z. B. Appenzeller oder Allgäuer Bergkäse)

  • Salz

  • Pfeffer

  • Muskat

Zutaten für die Röstzwiebeln:

  • 2 Zwiebeln

  • Butter oder Öl

Zubereitung

1. Spätzleteig

Mehl, Eier, Salz und Muskat in eine Schüssel geben. Nach und nach Wasser hinzufügen. Den Teig mehrere Minuten kräftig schlagen, bis er Blasen wirft und zäh vom Löffel reißt. Etwa 10 Minuten ruhen lassen.

2. Röstzwiebeln

Zwiebeln in feine Streifen schneiden. In Butter langsam goldbraun und knusprig rösten. Herausnehmen und beiseitestellen.

3. Spätzle kochen

Salzwasser zum Kochen bringen. Den Teig durch einen Spätzlehobel oder eine Presse ins Wasser geben. Sobald die Spätzle oben schwimmen, herausnehmen.

4. Käsesauce

Etwas Butter in einer Pfanne schmelzen. Den geriebenen Käse nach und nach einrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

5. Fertigstellen

Die frisch gekochten Spätzle direkt in die Käsesauce geben. Alles gut vermengen, bis die Spätzle schön cremig sind. Mit den knusprigen Röstzwiebeln servieren.

Tipp

Mit diesem Käse-Mix werden die Käsespätzle besonders cremig und aromatisch.

  • 200 g Allgäuer Bergkäse

  • 150 g Emmentaler

  • 100 g Appenzeller

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Kaiserschmarrn-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten

  • 3 Eier (getrennt)

  • 30 g Puderzucker (für das Eiweiß)

  • 1 Päckchen Vanillezucker (oder 1 TL Vanillezucker)

  • 1 Prise Salz

  • 120 ml Milch

  • 80 g Mehl

  • 30–40 g Butter (für die Pfanne)

  • 1–2 EL Zucker (zum Karamellisieren)

Zubereitung

  1. Eier trennen.

  2. Eiweiß mit dem Puderzucker steif schlagen.

  3. Eigelb mit Vanillezucker, Salz und Milch verrühren.

  4. Mehl unterrühren, bis ein glatter Teig entsteht.

  5. Den Eischnee vorsichtig unterheben.

  6. Butter in einer großen Pfanne schmelzen.

  7. Teig hineingeben und bei mittlerer Hitze stocken lassen.

  8. Wenden (oder vierteln und wenden), anschließend mit zwei Gabeln oder Pfannenwendern in Stücke reißen.

  9. 1–2 EL Zucker darüberstreuen und kurz karamellisieren lassen.

  10. Mit Puderzucker bestäuben und nach Belieben mit Apfelmus, Zwetschgenröster oder Beeren servieren.

Hier zeigt dir Anton Behnke wie du die perfekte Rahmsoße hinbekommst

Videoclip
Auf Joyn ansehen

Cremige Rahmsoße von Anton Behnke

Verfügbar auf JoynVideoclip • 03:46 Min • Ab 12

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick

Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.

Mehr entdecken