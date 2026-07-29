Aus der Sendung "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Probiere Käsespätzle und Kaiserschmarrn nach den Rezepten von Starkoch Anton Behnke Veröffentlicht: Vor 49 Minuten von Joyn Redaktion Diese Klassiker sind perfekt für jeden Anlass. Bild: SAT.1, KI generiert

Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zeigt Starkoch Anton Behnke wie er die Klassiker Käsespätzle und Kaiserschmarrn auf seine Art zubereitet. Hier findest du seine Rezepte.

Käsespätzle-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten

Zutaten für die Spätzle: ca. 500 g Mehl

5–6 Eier

etwa 200–250 ml Wasser

1 TL Salz

etwas Muskat

Zutaten für die Sauce: 1–2 Zwiebeln

Butter

ca. 200 g geriebener Bergkäse oder Emmentaler

ca. 100 g würziger Käse (z. B. Appenzeller oder Allgäuer Bergkäse)

Salz

Pfeffer

Muskat

Zutaten für die Röstzwiebeln: 2 Zwiebeln

Butter oder Öl

Zubereitung 1. Spätzleteig Mehl, Eier, Salz und Muskat in eine Schüssel geben. Nach und nach Wasser hinzufügen. Den Teig mehrere Minuten kräftig schlagen, bis er Blasen wirft und zäh vom Löffel reißt. Etwa 10 Minuten ruhen lassen. 2. Röstzwiebeln Zwiebeln in feine Streifen schneiden. In Butter langsam goldbraun und knusprig rösten. Herausnehmen und beiseitestellen. 3. Spätzle kochen Salzwasser zum Kochen bringen. Den Teig durch einen Spätzlehobel oder eine Presse ins Wasser geben. Sobald die Spätzle oben schwimmen, herausnehmen. 4. Käsesauce Etwas Butter in einer Pfanne schmelzen. Den geriebenen Käse nach und nach einrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. 5. Fertigstellen Die frisch gekochten Spätzle direkt in die Käsesauce geben. Alles gut vermengen, bis die Spätzle schön cremig sind. Mit den knusprigen Röstzwiebeln servieren. Tipp Mit diesem Käse-Mix werden die Käsespätzle besonders cremig und aromatisch. 200 g Allgäuer Bergkäse

150 g Emmentaler

100 g Appenzeller

Kaiserschmarrn-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten 3 Eier (getrennt)

30 g Puderzucker (für das Eiweiß)

1 Päckchen Vanillezucker (oder 1 TL Vanillezucker)

1 Prise Salz

120 ml Milch

80 g Mehl

30–40 g Butter (für die Pfanne)

1–2 EL Zucker (zum Karamellisieren)

Zubereitung Eier trennen. Eiweiß mit dem Puderzucker steif schlagen. Eigelb mit Vanillezucker, Salz und Milch verrühren. Mehl unterrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Den Eischnee vorsichtig unterheben. Butter in einer großen Pfanne schmelzen. Teig hineingeben und bei mittlerer Hitze stocken lassen. Wenden (oder vierteln und wenden), anschließend mit zwei Gabeln oder Pfannenwendern in Stücke reißen. 1–2 EL Zucker darüberstreuen und kurz karamellisieren lassen. Mit Puderzucker bestäuben und nach Belieben mit Apfelmus, Zwetschgenröster oder Beeren servieren.

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