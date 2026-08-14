Regie zieht Konsequenzen "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Hausverbot für Matthias Killing und Chris Wackert? Veröffentlicht: Vor 43 Minuten von Annalena Graudenz Chris Wackert und Matthias Killing dürfen wohl nicht mehr rein. Bild: SAT.1

Was kann jemand tun, der eigentlich nicht in die Regie darf? Matthias Killing und Chris Wackert sind sich da einig: Natürlich trotzdem hingehen und Unruhe stiften! Seit Montag sorgen die Moderatoren mit ihren täglichen Besuchen für Kopfschütteln in der Regie und Lacher beim Publikum.

Matthias Killing und Chris Wackert wissen einfach, wie sie die Zuschauenden des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" am frühen Morgen unterhalten - und wie sie ihre Kolleg:innen in der Regie in den Wahnsinn treiben. Denn nachdem das gut gelaunte Duo seit Anfang der Woche jeden Tag in der Regie vorbeischaut, zog diese Konsequenzen. Matze und Chris bekamen kurzerhand Hausverbot. Doch wer die Moderatoren kennt, dürfte kaum überrascht sein, dass sie sich davon nicht wirklich beeindrucken lassen.

Regie verhängt Hausverbot Und so stürmten sie auch gestern wieder den Regieraum. Trotz eines entsprechenden Verbotsschildes an der Tür mit Fotos der beiden und dem unmissverständlichen Spruch darunter: "Ich muss leider draußen bleiben". Eine Aufforderung, die Matthias Killing und Chris Wackert nonchalant ignorieren. Sie stürmen mit Cowboy-Hüten und Gitarre den Raum. Auch Karin aus der Regie scheint schon mit dem Besuch der beiden gerechnet zu haben. Ihr T-Shirt spricht jedenfalls Bände: Auf dem Oberteil steht "Geduld 1 %" mit einer entsprechenden Batterieanzeige.

Mehr Schabernack mit Matthias Killing Videoclip Auf Joyn ansehen Guinness World Records: Matthias Killing auf der Slackline Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:22 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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So wird die Regie "unterhalten" Kaum haben Killing und Wackert die Regie betreten, legen sie auch schon los. Mit Cowboy-Hüten auf dem Kopf stimmen sie "Marmor, Stein und Eisen bricht" an und sorgen damit für einen musikalischen Moment mitten in der Live-Sendung. Allerdings scheint die Regie dieses Mal vorbereitet. Mit dem Satz "Achtung, Andrea" und einer Handbewegung von Regisseurin Karin wird das Bild abgeschaltet. Statt der Live-Momente ist nur noch ein Standbild zu sehen und der Ton zu hören. Und hier beweist auch die Regie Humor, denn aus "SAT.1-Frühstücksfernsehen" wird kurzerhand "SAT.1-Frühstücksradio". Sobald das Duo aufhört zu singen, sind sie wieder auf Sendung. Nach dem Ständchen hält Chris seinen pinken Hut demonstrativ nach vorn, ganz so, als würde er Geld für den Auftritt sammeln. "Die Begeisterung hält sich irgendwie in Grenzen", stellt er dabei trocken fest. Matthias Killing kann seinem Kollegen nur zustimmen. "Ja, komisch", ist er im Hintergrund zu hören. Die beiden lassen sich davon allerdings nicht beirren.

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