Aus der Sendung
Kroatische Spezialitäten: Anton Behnke aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zeigt dir die Rezepte der Klassiker
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Lust auf einen kulinarischen Kurztrip? "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Koch Anton Behnke verrät seine besten Rezepte für echte kroatische Klassiker zum Nachkochen!
Anton Behnkes Rezept für die perfekten Ćevapčići aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Hier findest du die Zutaten
500 g Rinderhackfleisch
250 g Lammhackfleisch oder alternativ Schweinehack
2 Knoblauchzehen
1 TL Paprikapulver, edelsüß
1–1½ TL Salz
½ TL schwarzer Pfeffer
½ TL Natron
2–3 EL Mineralwasser mit Kohlensäure
1 EL Olivenöl
Zum Servieren
4 Fladenbrote bzw. Lepinja
2 rote oder weiße Zwiebeln
Zubereitung
Fleischmasse vorbereiten: Hackfleisch in eine Schüssel geben. Knoblauch sehr fein hacken oder pressen. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Natron zum Fleisch geben.
Kräftig kneten: Mineralwasser dazugeben und die Masse mehrere Minuten gründlich durchkneten. Dadurch bekommen die Ćevapčići ihre typische kompakte, aber saftige Konsistenz.
Ruhen lassen: Abgedeckt mindestens 2 Stunden, besser über Nacht, im Kühlschrank ziehen lassen.
Formen: Mit leicht eingeölten Händen kleine, etwa 7–8 cm lange und 2 cm dicke Röllchen formen. Für vier Personen sollten etwa 20–24 Stück entstehen.
Grillen: Auf einem heißen Grill oder in einer Grillpfanne rundherum kräftig anbraten. Insgesamt etwa 8–10 Minuten, abhängig von der Dicke.
Servieren: Lepinja kurz anrösten und die Ćevapčići mit gehackten rohen Zwiebeln, Ajvar und nach Wunsch Kajmak servieren.
Tipp: Nicht zu viel Paprika oder andere Gewürze verwenden. Gute Ćevapčići schmecken vor allem nach Fleisch, Knoblauch und Grill – die Würzung ist traditionell eher schlicht.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Perfekt dazu: Das schwarzes Risotto von Anton Behnkes aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
für 4 Personen
320 g Risottoreis, z. B. Arborio oder Carnaroli
500–600 g Sepia oder Tintenfisch, küchenfertig
2 Beutel Sepiatinte, ca. 8–10 g insgesamt
1 große Zwiebel
3 Knoblauchzehen
3 EL Olivenöl
150 ml trockener Weißwein
ca. 800 ml Fischfond
2 EL gehackte glatte Petersilie
20–30 g Butter optional
30–40 g Parmesan
Salz
schwarzer Pfeffer
½ Bio-Zitrone
Zubereitung
Tintenfisch vorbereiten: Sepia waschen, trocken tupfen und in kleine Stücke bzw. Streifen schneiden. Zwiebel und Knoblauch fein hacken.
Basis ansetzen: Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebel bei mittlerer Hitze glasig dünsten, Knoblauch kurz dazugeben. Sepia hinzufügen und etwa 5 Minuten anbraten.
Mit Wein ablöschen: Weißwein angießen und einige Minuten einkochen lassen.
Reis dazu: Risottoreis einrühren und 1–2 Minuten mit anschwitzen. Nach und nach den heißen Fischfond dazugeben. Immer wieder umrühren und erst neuen Fond hinzufügen, wenn die Flüssigkeit weitgehend aufgenommen wurde.
Schwarz machen: Nach ungefähr 10 Minuten die Sepiatinte mit etwas heißem Fond verrühren und unter das Risotto geben. Weitere 7–10 Minuten garen, bis der Reis cremig, aber noch leicht bissfest ist.
Fertigstellen: Butter und Petersilie unterrühren. Nach Geschmack etwas Parmesan dazugeben. Mit Pfeffer, wenig Salz und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken.
Wichtig: Mit Salz zunächst vorsichtig sein – Sepiatinte und Fischfond bringen bereits ordentlich Salz mit.
Kroatischer Tipp: Dazu passen ein trockener dalmatinischer Weißwein und etwas knuspriges Weißbrot.
Lust auf einen weiteren Exkurs? Dann schau dir dieses Rezept an!
Anton Behnkes Rezept für kroatische Fritule aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
für 4 Personen
250 g Mehl
180 g Naturjoghurt
1 Ei
40 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
2 TL Backpulver
1 Prise Salz
Abrieb von ½ Bio-Zitrone oder Bio-Orange
1 EL Rum oder Rakija, optional
40 g Rosinen, optional
ca. 500–750 ml neutrales Pflanzenöl zum Frittieren
Puderzucker zum Bestäuben
Zubereitung
Teig anrühren: Ei mit Zucker und Vanillezucker verrühren. Joghurt, Zitronen- bzw. Orangenschale und optional Rum dazugeben.
Trockene Zutaten dazu: Mehl mit Backpulver und Salz vermischen und unter die Joghurtmasse rühren. Nur so lange rühren, bis ein dicker, klebriger Teig entsteht. Wer mag, hebt jetzt die Rosinen unter.
Öl erhitzen: Öl in einem Topf auf etwa 170–175 °C erhitzen.
Fritule ausbacken: Mit zwei Teelöffeln kleine Portionen vom Teig abstechen und vorsichtig ins heiße Öl geben. Nicht zu viele gleichzeitig frittieren. Etwa 3–4 Minuten rundherum goldbraun backen. Die Bällchen drehen sich beim Frittieren teilweise von selbst.
Servieren: Mit einer Schaumkelle herausnehmen, kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und noch warm großzügig mit Puderzucker bestäuben.
Tipp: Die Fritule wirklich klein portionieren, etwa walnussgroß. Sind sie zu groß, werden sie außen dunkel, bevor sie innen durchgebacken sind.
Dazu passen übrigens Schokoladensauce, Honig oder Fruchtkompott – traditionell reicht aber Puderzucker.
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