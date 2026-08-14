Tintenfisch vorbereiten: Sepia waschen, trocken tupfen und in kleine Stücke bzw. Streifen schneiden. Zwiebel und Knoblauch fein hacken.

Basis ansetzen: Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebel bei mittlerer Hitze glasig dünsten, Knoblauch kurz dazugeben. Sepia hinzufügen und etwa 5 Minuten anbraten.

Mit Wein ablöschen: Weißwein angießen und einige Minuten einkochen lassen.

Reis dazu: Risottoreis einrühren und 1–2 Minuten mit anschwitzen. Nach und nach den heißen Fischfond dazugeben. Immer wieder umrühren und erst neuen Fond hinzufügen, wenn die Flüssigkeit weitgehend aufgenommen wurde.

Schwarz machen: Nach ungefähr 10 Minuten die Sepiatinte mit etwas heißem Fond verrühren und unter das Risotto geben. Weitere 7–10 Minuten garen, bis der Reis cremig, aber noch leicht bissfest ist.

Fertigstellen: Butter und Petersilie unterrühren. Nach Geschmack etwas Parmesan dazugeben. Mit Pfeffer, wenig Salz und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken.

Wichtig: Mit Salz zunächst vorsichtig sein – Sepiatinte und Fischfond bringen bereits ordentlich Salz mit.