Die Looks im Sommer "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im August: Die Outfits der Moderator:innen von heute Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Joyn Redaktion Das Moderationsteam des SAT.1-Frühstücksfernsehen mit (v.o.l.) Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Chris Wackert, Marlene Lufen und Matthias Killing. Bild: SAT.1 / Richard Hübner

Style-Highlights im August: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits glänzen sie im Sommer.

Die Outfits vom 4. August So sahen Marlene Lufen und Daniel Boschmann heute im Frühstücksfernsehen aus. Bild: SAT.1

Marlene: Shirtkleid: bonprix Ohrringe: sweet deluxe Strumpfhose: FALKE Daniel: Strickpolo: ZARA Ina: Kleid: MARC CAIN Bene: Hemd: Q1 Sebastian: Polo: Selected

Die Outfits vom 3. August Marlene Lufen und Daniel Boschmann heute in der Sendung. Bild: SAT.1

Marlene: Top: 10DAYS Jeans: miss goodlife Daniel: Sweater: ZARA Ina: Jeans: MARC CAIN

Die Outfits vom 2. August Daniel: Hemd: ZARA Chris: Langarmshirt: bonprix Hose: ZARA Bene: Polo: OLYMP