Die Looks im Sommer
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im August: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Style-Highlights im August: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits glänzen sie im Sommer.
Marlene:
Shirtkleid: bonprix
Ohrringe: sweet deluxe
Strumpfhose: FALKE
Daniel:
Strickpolo: ZARA
Ina:
Kleid: MARC CAIN
Bene:
Hemd: Q1
Sebastian:
Polo: Selected
Marlene:
Top: 10DAYS
Jeans: miss goodlife
Daniel:
Sweater: ZARA
Ina:
Jeans: MARC CAIN
Die Outfits vom 2. August
Daniel:
Hemd: ZARA
Chris:
Langarmshirt: bonprix
Hose: ZARA
Bene:
Polo: OLYMP
Die Outfits vom 1. August
Karen:
Bluse: MARC CAIN
Jeans: Brax
Pumps: Tamaris
Chris:
T-Shirt: ZARA
Domi:
Hose: RIANI
Ana:
Jeans: miss goodlife
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im August
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