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Die Looks im Sommer

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juni: Die Outfits der Moderator:innen von heute

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Das Moderationsteam des SAT.1-Frühstücksfernsehen mit (v.o.l.) Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Chris Wackert, Marlene Lufen und Matthias Killing.

Bild: SAT.1 / Richard Hübner

Style-Highlights im Mai: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits starten sie in den Frühling.

Die Outfits vom 1. Juni

Marlene:

Jeans: miss goodlife

Pumps: Tamaris

Philipp:

Shirt: OLYMP

Einstecktuch: OLYMP

Bene:

Polo: Givn BERLIN

Jeans: Givn BERLIN

Sebastian:

Polo: PME LEGEND

Sneaker: KEEN

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