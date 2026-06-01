Die Looks im Sommer
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juni: Die Outfits der Moderator:innen von heute
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Style-Highlights im Mai: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits starten sie in den Frühling.
Die Outfits vom 1. Juni
Marlene:
Jeans: miss goodlife
Pumps: Tamaris
Philipp:
Shirt: OLYMP
Einstecktuch: OLYMP
Bene:
Polo: Givn BERLIN
Jeans: Givn BERLIN
Sebastian:
Polo: PME LEGEND
Sneaker: KEEN
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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