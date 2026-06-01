Die Looks im Sommer "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juni: Die Outfits der Moderator:innen von heute Veröffentlicht: Vor 36 Minuten Das Moderationsteam des SAT.1-Frühstücksfernsehen mit (v.o.l.) Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Chris Wackert, Marlene Lufen und Matthias Killing. Bild: SAT.1 / Richard Hübner

Style-Highlights im Mai: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits starten sie in den Frühling.