Finalist:innen offen "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Interview: Diese Gedanken haben die 6 Models vor dem GNTM-Finale Veröffentlicht: Vor 18 Minuten von Peter Falan Picha Ibo, Godfrey, Daphne, Karen Heinrichs, Anna, Aurélie und Tony (v. l.) sprechen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" über den GNTM-Finaleinzug. Bild: SAT.1 / Joyn

Kurz vor dem großen GNTM-Finale 2026 haben die sechs Final-Teilnehmer:innen Platz auf dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Sofa genommen und sprechen mit Karen Heinrichs darüber, was sie persönlich bewegt und wie sie die Zeit bei der Show geprägt hat.

Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Das große Finale nächsten Donnerstag ab 20:15 Uhr im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Hat es Godfrey seinem inneren Ich beweisen können? Die Staffel über hat Model Godfrey mit sich selbst und seiner hohen Erwartungshaltung gehadert. Anfangs setzte er sich zum Ziel in die Top Ten zu kommen, da das schon ein "Riesenerlebnis" sei, wie er der SAT.1-Moderatorin erzählt. Doch "dann ging es immer weiter und immer weiter", wodurch auch sein Ehrgeiz immer größer wurde. Jetzt, mit dem Einzug ins Finale von "Germany's Next Topmodel" kann er "schon sagen", dass sein inneres Ich "irgendwo besänftigt ist". Denn nun will er es nicht mehr nur sich selbst beweisen, sondern auch seinem Model-Vorbild: "Ich bin zufriedengestellt. Aber wenn schon Heidi so an dich glaubt - dass du es ins Finale schaffst, all diese Hürden hinter dich gebracht hast - dann willst du dem eben auch in dieser Art und Weise gerecht werden." Somit sei der GNTM-Titel das nächste, unausweichliche Ziel.

Die neue GNTM-Staffel auf Joyn Jetzt ganze Folgen kostenlos anschauen

Darum hat Aurélie so viel bei GNTM geweint Die GNTM-Kandidatin ist Karen Heinrichs durch ihre Sentimentalität im Gedächtnis geblieben. Mit "Aurélie hat viel geweint" leitet sie das Gespräch ein, was die sechs Models zum Lachen bringt. Die Flugbegleiterin erklärt ihre vielen Tränen-Momente mit dem Stolz und der Dankbarkeit, die sie die Staffel über empfunden hat: "Ich bin ziemlich nah am Wasser gebaut. [...] Bei der kleinsten Sache fange ich an zu weinen." Jeder Meilenstein, den die 22-Jährige in der Casting-Show erreicht hat, sei ein "krasser Push" gewesen - und die überwältigenden "Emotionen kommen dann mit Tränen raus".

Will Tony GNTM für seine Mutter gewinnen? Karen Heinrichs fragt Tony im Interview, ob das primäre Ziel seines Finaleinzuges sei, es seiner Mutter zu beweisen. Denn über diese hat er sich mehrmals im Laufe der Staffel geäußert. Der Gehörbeeinträchtigte stellt eines direkt klar: "In erster Linie geht es darum, dass ich die Challenge meistern kann." Und das hat er definitiv erreicht - und sich selbst damit bewiesen. Seine Eltern würden Tonys Leistungen ebenfalls "stolz machen".

Anna über den Druck und das Gefühls-Chaos vor dem Finaleinzug "Es geht einem richtig viel durch den Kopf", erinnert sich Anna an den Halbfinal-Augenblick, als sie vor Heidi stand und die die letzten Plätze fürs Finale vergab. Es habe innerlich "totales Gefühls-Chaos" geherrscht. Sie habe versucht, sich "damit abzufinden" kein Foto von der GNTM-Chefin zu bekommen. Als dann endlich ihr Name gefallen ist, habe sie sich gefühlt, als wären "zehn Kilo Last" von ihr abgefallen. Den Druck dabei mache sie sich selbst. "Ich habe hohe Erwartungen an mich selbst", erklärt Anna.

Diese Erfahrungen hat Daphne bei der GNTM-Reise gesammelt Auf die Frage, was Daphne persönlich über sich auf dem langen Weg bis in Show-Finale gelernt hat, antwortet das Model: "Ich habe für mich mitgenommen, dass ich nicht so streng mit mir selbst sein soll". Außerdem will sie nicht mehr so viel auf die Meinungen anderer Menschen geben. Stattdessen möchte sie künftig vermehrt "auf sich selbst" und ihre Bedürfnisse achten.