Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen Karen Heinrichs und Matthias Killing haben in ihrem Podcast "Redebedarf" offen über ihre Erfahrungen mit Drogen gesprochen und darüber, in welche unangenehmen Situation sie das bereits gebracht hat.

Matze kann sich noch genau an diesen Moment erinnern - mit 15 Jahren sei er in einem österreichischen Club gewesen, als er das erste Mal an einer Zigarette zog. Seitdem begleitet ihn diese Sucht - auch heute noch.

Zwar schaffe er es manchmal, einige Woche am Stück nicht zu rauchen, aber vor allem im beruflichen Kontext falle es dem Moderator noch schwer, komplett darauf zu verzichten. Er sehe sich selbst als einen "Belohnungsraucher" und habe früher auch in Werbepausen des "SAT.1-Frühtsücksfernsehens" an Zigaretten gezogen. Deshalb überlege der 46-Jährige jetzt sogar, Hilfe bei einem Hypnotiseur zu suchen, um seine Sucht nach so vielen Jahren endlich zu überwinden.

Bei Karen kam die erste Erfahrung bereits mit nur 13 Jahren. Auch sie könne sich noch ganz genau erinnern: Sie war im Park mit Freund:innen und schon nach dem ersten Zug wurde ihr "schwindelig und rotzenschlecht" - sie hat sich sogar übergeben. Ihr Wunsch dazuzugehören, sei aber stärker als der Ekel gewesen und so gewöhnte sie sich das Rauchen an. Karen habe damals auch gelernt, es vor ihren Eltern gekonnt geheim zu halten. Später sei sie zu einer Party-Raucherin geworden, bis sie es schließlich schaffte, ganz aufzuhören.