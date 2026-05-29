Einschalten und nichts verpassen! Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Juni Veröffentlicht: Vor 19 Minuten Das Moderationsteam des SAT.1- Frühstücksfernsehen mit (v. l.) Matthias Killing, Chris Wackert, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs und Marlene Lufen. Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Im Juni erwarten die Moderatorinnen und Moderatoren spannende Gäste im "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Hier in die Vorschau schauen und nichts verpassen!

5. Juni Humanoide Roboter / Service-Roboter und Florian Weichselbaumer Netzhighlights mit Marie Helmschmied

4. Juni "MS-Besties" mit Jana und Malou: Die Beiden sind beste Freundinnen seit der Schulzeit. Nach ihrem Bachelor bemerkt Malou, dass ihre Hände taub werden. Vor sechs Jahren dann die Diagnose: Malou hat MS. In der Zeit danach ist ihre beste Freundin Jana immer für sie da. Auf einer Fortbildung 2025 bemerkt Jana ein Kribbeln in ihrer Hand, das schnell in ihren ganzen Arm zieht. Jana geht für mehrere Untersuchungen ins Uniklinikum Aachen, dort wo auch Malou diagnostiziert wurde. Dort bekommt sie im gleichen Zimmer wie Malou damals schließlich ihre Diagnose: Auch sie hat MS. Mitgefühl ohne unterzugehen mit David M. Seil: In knapp 20 Jahren mehr als 500 Leichen - das ist die Bilanz von David M. Seil. Der 47-Jährige ist Leiter einer Mordkommission in Frankfurt am Main. Über die Belastung, seine erste Leiche und was alle von ihm lernen können. Boom der Quereinsteiger mit Anna Wittich: Sechs von zehn Unternehmen setzen inzwischen auf Quereinsteiger - oft zulasten klassischer Ausbildungs- und Karrierewege. Eine neue Kofa-Studie zeigt: Wer Motivation, Persönlichkeit und Lernbereitschaft mitbringt, hat aktuell beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Doch wie gelingt der erfolgreiche Quereinstieg wirklich? Und worauf kommt es bei Bewerbung und Positionierung an? Darüber sprechen wir mit Anna Wittich von StepStone.

3. Juni Machtmissbrauch und Sexismus im Klinikalltag mit Mandy Mangler: Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung sind ein relevantes Problem im Klinikalltag. Das zeigt eine bundesweite Mitgliederbefragung des Marburger Bundes, an der 9.073 angestellten Ärztinnen und Ärzten teilgenommen haben, die zu 90 Prozent in Krankenhäusern arbeiten. Das Wissen der Eltern mit Katrin Wilkens: Wenn Eltern sterben, geht eine wichtige Identitätsquelle unwiderruflich verloren. Für immer. Was Sie Ihre Eltern fragen sollten, bevor sie sterben.... Die Crime-Story mit Jannick Schäfer

2. Juni Irritierende Mutter-Sohn Nähe mit Anne Kompenhans und Sohn Leopold: Ein kurzes Video sorgt derzeit für massiven Wirbel in den sozialen Medien. Zu sehen sind Mutter Anne und ihr erwachsener Sohn Leopold, die sich in einer ungewöhnlich intensiven Art und Weise gegenüberstehen. Sie halten sich, blicken sich tief in die Augen und zeigen eine körperliche Vertrautheit, die man in dieser Form zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern kaum in der Öffentlichkeit sieht. Während die einen die tiefe Bindung bewundern, hagelt es in den Kommentaren Kritik von "übergriffig" bis "unheimlich". Was steckt hinter dieser radikalen Verbundenheit und warum löst diese Mutter-Sohn-Nähe bei vielen Menschen eine Abwehrreaktion aus? Nichtbaucher mit Mike Hager: Ziel: im Urlaub nicht zunehmen, eine Kombination aus Genießen und vielleicht sogar im Urlaub die Weichen für einen gesundheitlichen Neustart stellen! Frieda - Mit Feuer und Flamme mit Sebastian Deyle: Die Serie erzählt von der Krankenschwester Frieda (Laura Lippmann), die in ihrer Heimat im Elbsandsteingebirge gegen die Schließung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr kämpft. Dabei sorgt Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) für unerwartetes Herzklopfen. Das macht Friedas Leben gleichzeitig schöner und komplizierter: Frieda muss die Beziehungen zu dem charmanten Feuerwehrmann und ihrer alten Liebe, dem Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), ins Gleichgewicht bringen.