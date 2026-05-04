Die Looks im Frühling
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Mai: Die Outfits der Moderator:innen von heute
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Style-Highlights im Mai: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits starten sie in den Frühling.
Marlene:
Strickshirt: OPUS
Hose: someday
Ohrringe: sweet deluxe
Pumps: Tamaris
Karen:
Blazer: MARC CAIN
Hose: MARC CAIN
Pumps: Tamaris
Philipp:
Hemd: DESOTO
Caro:
Top: sloggi
Ohrringe: sweet deluxe
Jenny:
Bluse: EMILY VAN DEN BERGH
Jeans: CROSS JEANS
Ohrringe: sweet deluxe
Domi:
Weste: RIANI
Top: sloggi
Jeans: OPUS
Ohrringe: sweet deluxe
Pumps: Tamaris
Die Outfits vom 3. Mai
Karen:
Cardigan: someday
T-Shirt: someday
Hose: MARC CAIN
Gürtel: MARC CAIN
Simone:
Kleid: XANDRES
Ohrringe: CAJOY
Bene:
Polo: Selected
Die Outfits vom 2. Mai
Simone:
Overall: TOP VINTAGE
Ohrringe: CAJOY
Karen:
Blazer: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Hose: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Marie:
Top: NEXT
Jeans: NEXT
Mules: APPLE OF EDEN
Ohrringe: CAJOY
Ana:
Strickshirt: MARC AUREL
Jeans: miss goodlife
Kyra:
Weste: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Blazer: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Hose: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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