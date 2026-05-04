Die Looks im Frühling "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Mai: Die Outfits der Moderator:innen von heute Veröffentlicht: Vor 3 Stunden Das Moderationsteam des SAT.1-Frühstücksfernsehen mit (v.l.) Karen Heinrichs, Alina Merkau, Chris Wackert, Matthias Killing, Chris Wackert, Daniel Boschmann und Marlene Lufen. Bild: Sat.1

Style-Highlights im Mai: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits starten sie in den Frühling.

Die Outfits vom 4. Mai Das trugen Karin Heinrichs und Marlene Lufen heute im Studio. Bild: Sat.1

Marlene: Strickshirt: OPUS Hose: someday Ohrringe: sweet deluxe Pumps: Tamaris Karen: Blazer: MARC CAIN Hose: MARC CAIN Pumps: Tamaris Philipp: Hemd: DESOTO Caro: Top: sloggi Ohrringe: sweet deluxe Jenny: Bluse: EMILY VAN DEN BERGH Jeans: CROSS JEANS Ohrringe: sweet deluxe Domi: Weste: RIANI Top: sloggi Jeans: OPUS Ohrringe: sweet deluxe Pumps: Tamaris

Die Outfits vom 3. Mai Karen: Cardigan: someday T-Shirt: someday Hose: MARC CAIN Gürtel: MARC CAIN Simone: Kleid: XANDRES Ohrringe: CAJOY Bene: Polo: Selected