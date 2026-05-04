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Die Looks im Frühling

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Mai: Die Outfits der Moderator:innen von heute

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Das Moderationsteam des SAT.1-Frühstücksfernsehen mit (v.l.) Karen Heinrichs, Alina Merkau, Chris Wackert, Matthias Killing, Chris Wackert, Daniel Boschmann und Marlene Lufen.

Bild: Sat.1

Style-Highlights im Mai: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit coolen und stylischen Outfits starten sie in den Frühling.

Die Outfits vom 4. Mai

Das trugen Karin Heinrichs und Marlene Lufen heute im Studio.

Bild: Sat.1

Marlene:

Strickshirt: OPUS

Hose: someday

Ohrringe: sweet deluxe

Pumps: Tamaris

Karen:

Blazer: MARC CAIN

Hose: MARC CAIN

Pumps: Tamaris

Philipp:

Hemd: DESOTO

Caro:

Top: sloggi

Ohrringe: sweet deluxe

Jenny:

Bluse: EMILY VAN DEN BERGH

Jeans: CROSS JEANS

Ohrringe: sweet deluxe

Domi:

Weste: RIANI

Top: sloggi

Jeans: OPUS

Ohrringe: sweet deluxe

Pumps: Tamaris

Die Outfits vom 3. Mai

Karen:

Cardigan: someday

T-Shirt: someday

Hose: MARC CAIN

Gürtel: MARC CAIN

Simone:

Kleid: XANDRES

Ohrringe: CAJOY

Bene:

Polo: Selected

Die Outfits vom 2. Mai

Simone:

Overall: TOP VINTAGE

Ohrringe: CAJOY

Karen:

Blazer: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Hose: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Marie:

Top: NEXT

Jeans: NEXT

Mules: APPLE OF EDEN

Ohrringe: CAJOY

Ana:

Strickshirt: MARC AUREL

Jeans: miss goodlife

Kyra:

Weste: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Blazer: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Hose: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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