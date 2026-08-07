Nicht schon wieder!
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs erlebt Urlaubs-Déjà-vu
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Eigentlich sollte jetzt Entspannung angesagt sein, doch stattdessen fühlt sich für Karen Heinrichs alles wie eine Wiederholung aus 2025 an. Schon wieder beginnt der Sommerurlaub verregnet. Ihre Antwort darauf: Humor statt Frust.
Statt Sonnenschein, blauem Himmel und Strandfeeling heißt es für Karen Heinrichs erst einmal: Regenjacke wäre praktisch gewesen. Die Moderatorin des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" meldet sich zum Urlaubsbeginn bei ihren Fans. Die ersten Stunden ihrer Auszeit erinnern sie verblüffend an das vergangene Jahr.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Schon wieder Regen zum Urlaubsstart
In einem Video zeigt Karen Heinrichs den Blick aufs Meer. Statt sich im Sand zu sonnen, sitzt sie überdacht in einem Strandkorb und beobachtet den Regen. Dazu blendet sie eine Aufnahme aus dem letzten Jahr ein - auch damals regnete es am ersten Urlaubstag. Passend dazu schreibt sie:
Sommerurlaub 2026 = Sommerurlaub 2025. Wir üben uns in Geduld.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Diese Situation kommt mir doch sehr bekannt vor, weil es regnet.
Karen Heinrichs erzählt, dass der erste richtige Urlaubstag außerhalb von Berlin nicht ganz reibungslos begonnen habe. Bereits auf der Anreise habe sie wegen einer Vollsperrung rund zweieinhalb Stunden im Stau gestanden. Immerhin könne sie sich nun im Trockenen unterstellen und ihr Kaffee sei noch heiß geblieben.
Den Regen nimmt Karen mit Humor. Doch dann fällt ihr ein, dass sie ihrem Kind keine Regenjacke mitgegeben hat - und sich auch selbst keine eingesteckt hat.
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Wo der Strandkorb steht, bleibt ihr Geheimnis
Ihren Ferienort verrät Karen Heinrichs nicht. Zu sehen sind lediglich das Meer, ein Strand und der Strandkorb, in dem sie sitzt.
Bleibt zu hoffen, dass sich das Wetter in den kommenden Tagen noch von seiner sonnigen Seite zeigt.
Mehr entdecken
Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Probiere diese Kartoffel-Rezepte von Star-Köchin Felicitas Then
"Werde ich meine Enkel noch sehen?"
SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs über die Folgen des späten Mutterglücks
Es fließen Tränen
"Die härteste Zeit in meinem Leben": Marlene Lufen über Demenz-Erkrankung ihrer Mutter
Die Looks im Sommer
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im August: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Breaking News!
Vertragsverlängerung bei SAT.1: "ran"-Moderator Matthias Killing bleibt
Erst Kreuzfahrt, dann zum TV-Magazin
Matthias Killing: So anders sah der SAT.1-Moderator früher aus
Ein Lied fürs Leben
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatoren über bewegende Lieblingssongs
Aus der Sendung
Die besten Tapas-Rezepte von Anton Behnke aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Star-Bäckerin Cynthia Barcomi verrät ihr Rezept für eine leckere Focaccia