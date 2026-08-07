Nicht schon wieder! "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs erlebt Urlaubs-Déjà-vu Aktualisiert: 08:50 Uhr von C3 Newsroom Karen Heinrichs startet ihren Sommerurlaub mit Regen und erinnert sich sofort ans vergangene Jahr. Bild: Christoph Köstlin, Adobe Stock

Eigentlich sollte jetzt Entspannung angesagt sein, doch stattdessen fühlt sich für Karen Heinrichs alles wie eine Wiederholung aus 2025 an. Schon wieder beginnt der Sommerurlaub verregnet. Ihre Antwort darauf: Humor statt Frust.

Statt Sonnenschein, blauem Himmel und Strandfeeling heißt es für Karen Heinrichs erst einmal: Regenjacke wäre praktisch gewesen. Die Moderatorin des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" meldet sich zum Urlaubsbeginn bei ihren Fans. Die ersten Stunden ihrer Auszeit erinnern sie verblüffend an das vergangene Jahr.

Schon wieder Regen zum Urlaubsstart In einem Video zeigt Karen Heinrichs den Blick aufs Meer. Statt sich im Sand zu sonnen, sitzt sie überdacht in einem Strandkorb und beobachtet den Regen. Dazu blendet sie eine Aufnahme aus dem letzten Jahr ein - auch damals regnete es am ersten Urlaubstag. Passend dazu schreibt sie:

Sommerurlaub 2026 = Sommerurlaub 2025. Wir üben uns in Geduld. Karen Heinrichs

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Diese Situation kommt mir doch sehr bekannt vor, weil es regnet. Karen Heinrichs

Karen Heinrichs erzählt, dass der erste richtige Urlaubstag außerhalb von Berlin nicht ganz reibungslos begonnen habe. Bereits auf der Anreise habe sie wegen einer Vollsperrung rund zweieinhalb Stunden im Stau gestanden. Immerhin könne sie sich nun im Trockenen unterstellen und ihr Kaffee sei noch heiß geblieben. Den Regen nimmt Karen mit Humor. Doch dann fällt ihr ein, dass sie ihrem Kind keine Regenjacke mitgegeben hat - und sich auch selbst keine eingesteckt hat.

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