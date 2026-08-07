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Aus der Sendung

Die besten Tapas-Rezepte von Anton Behnke aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

Anton Behnke hat spanische Spezialitäten aufgetischt.

Bild: SAT.1

Tapas sind das Herz der spanischen Küche. "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Koch Anton Behnke verrät seine Rezepte für vier Klassiker der spanischen Küche.

Rezept für leckere Patatas Bravas aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten

  • 700g Kartoffeln

  • 2 TL Backpulver

  • 1 Zwiebel

  • 2 Knoblauchzehen

  • Olivenöl

  • 300 ml Geflügelbrühe

  • 1 EL Paprika edelsüß

  • 1 ELPaprika geräuchert

  • 1/2 TL Cayennepfeffer

  • 1 EL Mehl

  • 1 Spritzer Zitrone

  • Salz

Zubereitung:

  1. Kartoffeln schälen und klein schneiden.

  2. Wasser in den Topf geben, bis die Kartoffeln bedeckt sind.

  3. Salz und Backpulver hinzugeben.

  4. Für 10 Minuten vorkochen.

  5. Für die Soße Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl dünsten.

  6. Die Gewürze und das Mehl hinzugeben, anrösten, Geflügelbrühe hinzugeben und verrühren.

  7. Mit Zitrone abschmecken und pürieren.

  8. Kartoffeln abgießen, auf ein Backblech verteilen. Olivenöl darübergeben.

  9. Backofen auf 220 Grad vorheizen. Kartoffeln für 40 Minuten in den Ofen schieben.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Spanisches Nationalgericht: Das Rezept für die perfekte Tortilla de Patatas

  • 600 g Kartoffeln

  • 2 große Zwiebeln

  • 8 Eier

  • Olivenöl

  • Salz

  • Pfeffer

Zubereitung:

  1. Zwiebeln anschwitzen.

  2. In eine weitere Pfanne reichlich Olivenöl geben und die geschälten und geschnittenen Kartoffeln darin garen.

  3. Die Eier in einer Schüssel verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen.

  4. Die Kartoffeln (ohne das Öl) und die Zwiebeln zum Ei geben und kurz stocken lassen.

  5. Danach etwas vom Olivenöl der Kartoffeln wieder in die Pfanne geben und abgedeckt stocken lassen.

Passend dazu: Pimientos de Padrón

  • 1 Packung Pimientos/ Brat-Paprika

  • Olivenöl

  • Salz

Zubereitung:

  1. Paprika waschen.

  2. Mit reichlich Olivenöl anbraten.

  3. Wenn sie Blasen werfen, sind sie fertig.

  4. Mit Salz bestreuen.

Das darf nicht fehlen: Alle Zutaten für das Aioli-Dip-Rezept

  • 300 ml Milch

  • 3 Knoblauchzehen

  • 3 kleine Kartoffeln

  • Salz, Pfeffer

  • Neutrales Öl

  • Olivenöl

  • 1 Zitrone

  • Salz

  • Pfeffer

Zubereitung:

  1. Drei kleine Kartoffeln vorkochen.

  2. Die Milch in einen Behälter geben und den Knoblauch und die gekochten Kartoffeln zugeben.

  3. Mit Salz und Pfeffer würzen und alles mit einem Stabmixer mixen.

  4. Währenddessen neutrales Öl hinzugeben, bis es eine cremige Konsistenz hat.

  5. Einen guten Schuss Olivenöl hinzugeben und noch einmal mixen.

  6. Etwas Saft einer Zitrone zugeben.

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