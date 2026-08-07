Zwiebeln anschwitzen.

In eine weitere Pfanne reichlich Olivenöl geben und die geschälten und geschnittenen Kartoffeln darin garen.

Die Eier in einer Schüssel verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Kartoffeln (ohne das Öl) und die Zwiebeln zum Ei geben und kurz stocken lassen.