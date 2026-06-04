Promi-Nachwuchs "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen: So normal wuchsen ihre Kinder zwischen TV-Stars auf Aktualisiert: Vor 27 Minuten von Lena Maier TV-Profi und stolze Mama: "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen spricht in ihrem Podcast ungewohnt offen über ihren Nachwuchs. Bild: imago images / Future Image

Moderatorin Marlene Lufen gehört zu den bekanntesten und beliebtesten TV-Gesichtern Deutschlands. In ihrem Podcast spricht sie nun offen darüber, wie ihre eigenen Kinder in diesem besonderen Umfeld voller Kameras groß geworden sind.

Egal ob sie uns am frühen Morgen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" weckt oder zur Primetime durch den beliebten Reality-Hit "Promi Big Brother" führt - Moderatorin Marlene Lufen ist ein absoluter Medien-Profi. Doch wie geht eigentlich ihre eigene Familie mit der ständigen Präsenz in der Öffentlichkeit um? Genau diese Frage beantwortete die Zweifach-Mama nun in einem ehrlichen Gespräch.

"Promi Big Brother" mit Marlene Lufen ab Staffel 6 Ganze Folgen hier auf Joyn ansehen

Aufwachsen in der TV-Blase: "Wenn der Papa arbeitet, sieht man ihn im Fernsehen" In der neuesten Ausgabe #74 ihres Podcasts "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?" (Titel: "Warum wir optimistisch sein können - die Problemlösungs-Folge") begrüßte Lufen die Zukunftsforscherin Florence Gaub. Als diese erzählte, dass ihre kleine Nichte die mediale Sichtbarkeit ihrer Tante für etwas völlig Alltägliches hält ("Die denkt, jeder hat ne Tante, die im Fernsehen ist"), fühlte sich Marlene direkt an ihren eigenen Nachwuchs erinnert. Denn auch für ihre Kinder war die Fernsehwelt von Beginn an die absolute Normalität. Der Grund: Nicht nur sie steht vor der Kamera, auch der Vater der Kinder, Claus Lufen, ist als Sportreporter ein bekanntes Gesicht. Zudem bestand der Freundeskreis in den 90er-Jahren fast ausschließlich aus Leuten aus der Branche. "Dadurch sind die Kinder wirklich so darin groß geworden", plaudert Marlene aus dem Nähkästchen. Die logische Schlussfolgerung für die Kleinen damals: "Wenn der Papa arbeitet, sieht man ihn im Fernsehen."

Im Clip: So sah Marlene Lufen früher aus Videoclip :newstime Hättest du sie erkannt? Verfügbar auf Joyn Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Keine Allüren: Ihre Kinder haben ganz andere Pläne für die Zukunft Wer nun aber denkt, dass die Kinder durch das prominente Umfeld abgehoben seien oder nun zwanghaft selbst ins Rampenlicht drängen, der irrt gewaltig. Die 53-Jährige stellt im Podcast unmissverständlich klar, dass sich der Nachwuchs darauf rein gar nichts einbildet. Auch der Drang nach einer eigenen TV-Karriere fehle völlig. "Keines dieser Kinder, meine gleich gar nicht, wollten auf Teufel komm raus auch diese Karriere und dachten: 'Ah, Mama ist beim Fernsehen, jetzt will ich auch'", betont die Moderatorin. Statt in die prominenten Fußstapfen zu treten, gehen sie ihren ganz eigenen Weg. Marlene stolz:

Die haben sowas von andere Ziele und Wünsche. Marlene Lufen